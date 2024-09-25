減息後首新盤開賣 The YOHO Hub II入場價683萬

一手市場氣氛升溫，新鴻基地產(016)昨敲定周六發售旗下元朗「The YOHO Hub II」全新第6座120伙，成為減息後首個進行大型銷售新盤；另啟德區再有新盤部署應市，由新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的「柏蔚森」同日突擊上載壓軸一期「柏蔚森II」售樓說明書，提供750伙，預計短期應市。 新地代理執行董事陳漢麟指，「The YOHO Hub II」周六推售包括50伙兩房及70伙三房。以90日付款計劃最高折扣15.5%計，折實價683.43萬至1,312.2萬元，折實呎價13,008至16,424元，折實平均呎價14,623元。入場單位為6座3樓A室兩房，實用面積462方呎，折實呎價14,793元。

陳漢麟表示，項目開售當日將會分為A、B兩組進行揀樓，A組須認購1伙實用面積600方呎以上單位，或2至4伙；而B組可認購1至2伙。該盤截至周一累收逾3,000票，超額認購逾24倍，明晚8時截票。



柏蔚森II首設兩房套