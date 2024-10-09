減息打開業主逃生門！啟德成重災區 三房揸3年爆蝕576萬｜二手市況

本港銀行落實減息後，二手表現有所好轉，增強買家入市意欲，同時為業主打開「逃生門」，部分決定止蝕離場。
接連有多個新盤低價出擊的啟德區，同區二手業主為求出貨，不惜劈價並大幅蝕讓。市場消息指，嘉峯匯1A座低層E室，實用面積約762方呎，三房間隔。原叫價1,600萬元，最終以1,300萬元易手，累減300萬元或約18.8%，呎價約17,060元。
據悉，原業主於2021年以約1,876萬元購入單位，持貨約3年，現轉售帳面虧損576萬元，物業期內蒸發約30.7%。
【啟德1號(II)兩房連環蝕走 合共損手逾3球】
中原地產啟德新區啟德1號分行A組市務經理鄧皓天稱，啟德區本月暫錄3宗成交，全屬蝕讓，其中2宗為啟德1號(II)，包括5座高層E室，實用面積約563方呎，兩房間隔，最新以1,100萬元沽出，呎價約19,538元。原業主於2017年以1,242.1萬元買入單位，持貨約7年，現轉手帳面虧損約142.1萬元，物業期內貶值約11.4%。
另一宗為啟德1號 (II) 5座中層E室，實用面積約563方呎，兩房間隔，新近以1,008萬元售出，呎價約17,904元。原業主於2017年以1,174萬元買入單位，持貨同樣約7年，現轉手帳面輸166萬元，物業期內跌價約14.1%。
【沙田新城市廣場本月開齋即見紅】
沙田新城市廣場錄得本月首宗成交，利嘉閣地產高級分區董事馮澤源指，屋苑蕙蘭閣低層C室，實用面積約578方呎，兩房間隔。原叫價850萬元，最後以760萬元沽出，累減90萬元或約10.6%，呎價約13,149元。
原業主2020年以888萬元購入單位，持貨約4年，現轉售帳面損失128萬元，物業期內跌價約14.4%。
【元朗譽88入市3年輸兩成走】
市場消息透露，元朗Residence譽88第1座中層H室，實用面積約477方呎，兩房間隔。原開價520萬元放售，獲區內上車客議價15萬元，最終以505萬元承接，呎價約10,587元。
據悉，原業主於2021年以640萬元購入單位，持貨約3年，現轉手帳面損手135萬元，物業期內蒸發約21.1%。
【馬鞍山新港城兩房6年帳輸95萬】
中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山大型屋苑新港城最新錄得一宗蝕讓成交，單位為M座中層03室，實用面積約363方呎，兩房間隔。原叫價約520萬元，議價後以503萬元易手，累減17萬元或約3.3%，呎價約13,857元。
胡耀祖透露，新買家為上車客，見單位間隔合用，價錢合理，即入市單位自用。據了解，原業主於2018年以598萬元購入單位，持貨約6年，現轉手帳面蝕95萬元，物業期內貶值約15.9%。
【大角咀港灣豪庭兩房5年跌價70萬】
九龍區熱門上車屋苑大角咀港灣豪庭亦有業主蝕讓離場，屋苑最新錄得9座中層H室成交，實用面積約348方呎，兩房間隔，獲外區首置客以530萬元承接，呎價約15,230元。
據悉，原業主於2019年以約600萬元購入單位，持貨約5年，現轉售帳面損失約70萬元，物業期內貶值約11.7%。