減息打開業主逃生門！啟德成重災區 三房揸3年爆蝕576萬｜二手市況

本港銀行落實減息後，二手表現有所好轉，增強買家入市意欲，同時為業主打開「逃生門」，部分決定止蝕離場。

接連有多個新盤低價出擊的啟德區，同區二手業主為求出貨，不惜劈價並大幅蝕讓。市場消息指，嘉峯匯1A座低層E室，實用面積約762方呎，三房間隔。原叫價1,600萬元，最終以1,300萬元易手，累減300萬元或約18.8%，呎價約17,060元。

據悉，原業主於2021年以約1,876萬元購入單位，持貨約3年，現轉售帳面虧損576萬元，物業期內蒸發約30.7%。

【啟德 1 號 (II) 兩房連環蝕走 合共損手逾 3 球】

中原地產啟德新區啟德1號分行A組市務經理鄧皓天稱，啟德區本月暫錄3宗成交，全屬蝕讓，其中2宗為啟德1號(II)，包括5座高層E室，實用面積約563方呎，兩房間隔，最新以1,100萬元沽出，呎價約19,538元。原業主於2017年以1,242.1萬元買入單位，持貨約7年，現轉手帳面虧損約142.1萬元，物業期內貶值約11.4%。