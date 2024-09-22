減息效應刺激買賣 業主議價空間收窄 德福花園兩房加價試水溫｜二手市況

美國聯儲局大手減息半厘，本港銀行亦出乎意料地跟隊下調最優惠利率(P)，買家入市步伐加快，二手交投氣氛明顯好轉，多個藍籌屋苑於減息後錄得成交。代理透露，部分業主叫價態度「企硬」，議價空間收窄，有個別業主更加價「試水溫」。
市場消息指，德福花園L座一個低層單位，實用面積約515方呎，兩房間隔。原開價550萬元放盤，減息後業主提價至600萬元，升幅達50萬元或9%。據代理稱，業主提價欲試探市場及希望止蝕，但認為此叫價難吸引買家承接。翻查資料，德福花園F座高層9室，實用面積約556方呎，兩房間隔，上月底以555萬元沽出，呎價約9,982元。
太古城業主拒再擴大減價空間
中原高級分區營業經理李百達稱，即使落實減息，但本港息口仍處高水平，買賣雙方目前仍在觀望樓市走勢，鰂魚涌太古城業主未有見氣氛好轉而即時加價，不過拒再擴大減價空間。
映灣園三房套略高銀行估價易手
多個藍籌屋苑於減息後錄得成交，其中東涌映灣園3期12座高層H室，實用面積約927方呎，三房一套連多用途房間隔，望海景。市場消息指，單位原開價1,000萬元，最終以939萬元沽出，累減61萬元或約6.1%，造價較銀行網上估價高約1%至2%。
嘉湖山莊三房獲區內客「即睇即買」
天水圍嘉湖山莊錄得「即睇即買」成交，祥益地產高級分行經理林家倫表示，嘉湖山莊7期(景湖居)7座高層H室，實用面積約547方呎，三房兩廳間隔。新買家為區內客，考慮到減息後樓價可能會上漲，便趁現時有價有市的條件下置業成為業主，主要鍾情單位房大廳大，能一步到位毋須中途換樓，加上原業主有7萬元的議價空間，遂便決定以423萬元「即睇即買」，呎價約7,733元。
據了解，原業主於2000年以約177萬元購入單位，持貨約24年，現轉手帳面獲利約246萬元，物業期內升值近1.4倍。
收租業主棄守美孚新邨 3年帳輸12%
中原地產西九龍美孚高級資深分區營業經理黃惠霞指，美孚新邨7期萬事達廣場11號極高層C室，實用面積約466方呎，原則一房改兩房間隔，望內園景。據了解，單位最初開價550萬元放售，最終以509萬元沽出，累減41萬元或約7.5%，呎價約10,923元。
黃惠霞續指，原業主於2021年以580萬元購入單位，持貨約3年一直作收租用途，近期交吉後才決定沽貨，是次轉手帳面虧損71萬元，物業期內貶值約12.2%。