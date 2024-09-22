減息效應刺激買賣 業主議價空間收窄 德福花園兩房加價試水溫｜二手市況

美國聯儲局大手減息半厘，本港銀行亦出乎意料地跟隊下調最優惠利率(P)，買家入市步伐加快，二手交投氣氛明顯好轉，多個藍籌屋苑於減息後錄得成交。代理透露，部分業主叫價態度「企硬」，議價空間收窄，有個別業主更加價「試水溫」。

市場消息指，德福花園L座一個低層單位，實用面積約515方呎，兩房間隔。原開價550萬元放盤，減息後業主提價至600萬元，升幅達50萬元或9%。據代理稱，業主提價欲試探市場及希望止蝕，但認為此叫價難吸引買家承接。翻查資料，德福花園F座高層9室，實用面積約556方呎，兩房間隔，上月底以555萬元沽出，呎價約9,982元。