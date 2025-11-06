減息效應！中原陳永傑: 11月一手吸金料達250億 挑戰今年新高｜樓市數據

中原陳永傑: 11月一手吸金料達250億 挑戰今年新高

在減息及一手貨尾回落的雙重利好下，第四季樓市明顯升溫。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，隨着本港再度減息，加上中美關稅暫時解決，發展商加快推盤步伐，預計11月一手住宅成交量將達2,300宗，較10月約1,700宗增幅超過三成，創今年次高。 此外，近期豪宅市場表現突出，頻現大額成交，11月一手市場成交金額有望升至250億元，較10月約220億元增逾一成，創逾一年來新高，並連續四個月達200億元以上，顯示市場承接力強勁。對上一手吸金最高月份為2024年10月，當月成交金額高達344億元。

新界東貨尾量最少 庫存不足2700伙 今年以來一手市場超過1.7萬宗成交，超越去年全年1.58萬宗，全年有望突破2萬宗，創一手新例後紀錄。交投活躍亦促使累積貨尾持續減少。據中原地產住宅部統計，全港一手貨尾連續四個月維持2萬伙以下，上月更見19,493伙，創逾一年新低，庫存壓力持續紓緩，其中新界東貨尾最少，不足2,700伙。 陳永傑預期，受近年樓市疲弱影響，發展商買地意欲低迷，未來一至兩年將積極推售現樓餘貨，加快清理庫存，預計至2026年前，一手貨尾有望進一步回落至17,000伙水平。隨着庫存逐步消化，市場供應壓力減輕，有利樓價重拾上升動力，帶動整體樓市穩步回升。