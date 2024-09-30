減息效應！周末兩盤開售帶動成交重返250宗 大增逾9倍｜一手市況

本月落實減息後，新盤市場氣氛激活，月底終於迎來兩盤開售，刺激交投飆升。綜合市場資訊，一手市場於過去周末(28日及29日)共錄得約254宗成交，較上周約25宗，按周大漲約9倍。全新盤英皇國際(163)旗下跑馬地新盤「ONE JARDINE’S LOOKOUT」周六(28日)首度以價單形式出售85伙，4小時內即全數沽清。
發售單位折實價415.8萬至1,072.68萬元，呎價約15,888至21,250元，合共套現逾6.8億元。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行錄得一組大手客購入12伙，包括6伙三房，2伙兩房及4伙一房單位，涉資逾8,900萬元。
發展商表示，有見首輪銷售報捷，周日(29日)加推第3號價單，涉及18伙開放式單位，實用面積介乎179至180方呎。價單定價由399.6萬至441.1萬元，呎價介乎22,200元至24,645元。維持最高折扣10%，單位折實售價由359.64萬至397.03萬元，折實呎價介乎19,980元至22,181元。折實最低售價及呎價單位同為2樓A室，實用面積180方呎。
The YOHO Hub II兩日沽115伙
新鴻基地產(016)旗下已屆現樓、港鐵元朗站物業發展項目The YOHO Hub第C期「The YOHO Hub II」同日開售全新第6座，涉及120伙。據成交紀錄冊顯示，周末兩日共沽出115伙，套現逾10.4億元。
發展商隨即加推第6號價單共94伙，以90日付款計劃最高折扣15.5%計算，折實售價由666.11萬元起，折實平均呎價15,127元，部分單位輕微加價1%。
新加推單位包括46伙兩房及48伙三房，實用面積介乎462至901方呎。單位折實售價由666.11萬至1,429.23萬元，折實呎價介乎13,328元至17,963元。入場單位為第6座3樓D室，實用面積462方呎，兩房間隔，折實售價666.11萬元，折實呎價14,418元。
啟德海灣獲投資者連購3伙一房
由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的「啟德海灣」第1期於過去周末(28日及29日)已錄得6宗成交，涉及金額合共約2,931.5萬元。
據成交紀錄冊顯示，該6伙成交價介乎478.9萬至497.5萬元，當中成交價最高單位為第2A座5樓G室，實用面積306方呎，一房間隔，成交價497.5萬元，呎價約16,258元。
據悉，有投資者斥資逾1,460萬元連購3伙一房單位，包括第2A座15樓N室，實用面積288方呎，一房間隔，成交價491.5萬元，呎價約17,066元。
海茵莊園今年套現17億
九龍建業(034)旗下將軍澳現樓新盤「海茵莊園」周末銷情持續，於周六(28日)再錄得2宗成交，售出單位分別為1座38樓A5室，實用面積216方呎，成交價為428.4萬元，平均呎價19,833元；另2座33樓C8室，實用面積284方呎，成交價為544.6萬元，平均呎價19,176元。項目至今於年初至今共累沽326伙，套現逾17.3億元。
星凱．堤岸兩月累售40伙
中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，集團旗下火炭現樓新盤「星凱．堤岸」周日(29日)則售出2座42樓A室，實用面積325方呎，採一房間隔，以653.1萬元成交，實用呎價20,095元。
他補充，樓盤8月至今已售出40伙，套現逾3.8億元。樓盤開售至今累售1,207伙，佔全盤1,335伙逾90%。