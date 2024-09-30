減息效應！周末兩盤開售帶動成交重返250宗 大增逾9倍｜一手市況

本月落實減息後，新盤市場氣氛激活，月底終於迎來兩盤開售，刺激交投飆升。綜合市場資訊，一手市場於過去周末(28日及29日)共錄得約254宗成交，較上周約25宗，按周大漲約9倍。全新盤英皇國際(163)旗下跑馬地新盤「ONE JARDINE’S LOOKOUT」周六(28日)首度以價單形式出售85伙，4小時內即全數沽清。

發售單位折實價415.8萬至1,072.68萬元，呎價約15,888至21,250元，合共套現逾6.8億元。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行錄得一組大手客購入12伙，包括6伙三房，2伙兩房及4伙一房單位，涉資逾8,900萬元。

發展商表示，有見首輪銷售報捷，周日(29日)加推第3號價單，涉及18伙開放式單位，實用面積介乎179至180方呎。價單定價由399.6萬至441.1萬元，呎價介乎22,200元至24,645元。維持最高折扣10%，單位折實售價由359.64萬至397.03萬元，折實呎價介乎19,980元至22,181元。折實最低售價及呎價單位同為2樓A室，實用面積180方呎。