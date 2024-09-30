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地產
2024-09-30 12:40:15

減息效應！周末兩盤開售帶動成交重返250宗 大增逾9倍｜一手市況

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減息效應！周末兩盤開售帶動成交重返250宗 大增逾9倍｜一手市況

減息效應！周末兩盤開售帶動成交重返250宗 大增逾9倍｜一手市況

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本月落實減息後，新盤市場氣氛激活，月底終於迎來兩盤開售，刺激交投飆升。綜合市場資訊，一手市場於過去周末(28日及29)共錄得約254宗成交，較上周約25宗，按周大漲約9倍。全新盤英皇國際(163)旗下跑馬地新盤「ONE JARDINES LOOKOUT」周六(28)首度以價單形式出售85伙，4小時內即全數沽清。

發售單位折實價415.8萬至1,072.68萬元，呎價約15,88821,250元，合共套現逾6.8億元。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行錄得一組大手客購入12伙，包括6伙三房，2伙兩房及4伙一房單位，涉資逾8,900萬元

發展商表示，有見首輪銷售報捷，周日(29)加推第3號價單，涉及18伙開放式單位，實用面積介乎179180方呎。價單定價由399.6萬至441.1萬元，呎價介乎22,200元至24,645元。維持最高折扣10%，單位折實售價由359.64萬至397.03萬元，折實呎價介乎19,980元至22,181元。折實最低售價及呎價單位同為2A室，實用面積180方呎。

ONE JARDINE'S LOOKOUT加推18伙開放式戶 折實入場價不足360萬｜跑馬地新盤

ONE JARDINE’S LOOKOUT以價單形式推售85伙，最終全數單位開售4小時內悉數沽清。

The YOHO Hub II兩日沽115伙

新鴻基地產(016)旗下已屆現樓、港鐵元朗站物業發展項目The YOHO HubC期「The YOHO Hub II」同日開售全新第6座，涉及120伙。據成交紀錄冊顯示，周末兩日共沽出115伙，套現逾10.4億元。

發展商隨即加推第6號價單共94伙，以90日付款計劃最高折扣15.5%計算，折實售價由666.11萬元起，折實平均呎價15,127元，部分單位輕微加價1%

新加推單位包括46伙兩房及48伙三房，實用面積介乎462901方呎。單位折實售價由666.11萬至1,429.23萬元，折實呎價介乎13,328元至17,963元。入場單位為第63D室，實用面積462方呎，兩房間隔，折實售價666.11萬元，折實呎價14,418元。

啟德海灣獲投資者連購3伙一房

由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的「啟德海灣」第1期於過去周末(28日及29)已錄得6宗成交，涉及金額合共約2,931.5萬元。

據成交紀錄冊顯示，該6伙成交價介乎478.9萬至497.5萬元，當中成交價最高單位為第2A5G室，實用面積306方呎，一房間隔，成交價497.5萬元，呎價約16,258元。

據悉，有投資者斥資逾1,460萬元連購3伙一房單位，包括第2A15N室，實用面積288方呎，一房間隔，成交價491.5萬元，呎價約17,066元。

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「The YOHO Hub II」開售全新第6座，吸引大批準買家一早到達V Walk排隊等候揀樓，現場大排長龍，氣氛熱鬧。

海茵莊園今年套現17億

九龍建業(034)旗下將軍澳現樓新盤「海茵莊園」周末銷情持續，於周六(28)再錄得2宗成交，售出單位分別為138A5室，實用面積216方呎，成交價為428.4萬元，平均呎價19,833元；另233C8室，實用面積284方呎，成交價為544.6萬元，平均呎價19,176元。項目至今於年初至今共累沽326伙，套現逾17.3億元。

星凱．堤岸兩月累售40伙

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，集團旗下火炭現樓新盤「星凱．堤岸」周日(29)則售出242A室，實用面積325方呎，採一房間隔，以653.1萬元成交，實用呎價20,095元。

他補充，樓盤8月至今已售出40伙，套現逾3.8億元。樓盤開售至今累售1,207伙，佔全盤1,335伙逾90%

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