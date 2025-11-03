減息效應！ SPRING GARDEN兩小時沽清 10組客全層買

減息後首個全新盤銷售報捷！會德豐地產旗下灣仔現樓新盤「SPRING GARDEN」昨首輪發售，於大手客時段不足兩小時即全數沽清價單60伙，套現逾5.6億元。發展商指，有10組客人搶購全層四伙單位。有代理認為，區內半新樓租盤供應不多，項目可吸引投資者垂青，料呎租可高達100元，回報達4厘。

「SPRING GARDEN」主打一房，昨推售60伙及招標發售8伙特色戶，折實售價798.5萬至1261.4萬元，折實呎價27,346至31,693元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，買家鍾情項目位處港島核心，租務回報優厚。客人中更不少屬專業人士，包括銀行家、工程師及建築師，並稱受項目英倫設計、區內特色商店餐廳與都會氣息吸引。項目有望短期內加推，回應熾熱需求。