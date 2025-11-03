減息效應！ SPRING GARDEN兩小時沽清 10組客全層買

減息後首個全新盤銷售報捷！會德豐地產旗下灣仔現樓新盤「SPRING GARDEN」昨首輪發售，於大手客時段不足兩小時即全數沽清價單60伙，套現逾5.6億元。發展商指，有10組客人搶購全層四伙單位。有代理認為，區內半新樓租盤供應不多，項目可吸引投資者垂青，料呎租可高達100元，回報達4厘。
「SPRING GARDEN」主打一房，昨推售60伙及招標發售8伙特色戶，折實售價798.5萬至1261.4萬元，折實呎價27,346至31,693元。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，買家鍾情項目位處港島核心，租務回報優厚。客人中更不少屬專業人士，包括銀行家、工程師及建築師，並稱受項目英倫設計、區內特色商店餐廳與都會氣息吸引。項目有望短期內加推，回應熾熱需求。
投資者斥3900萬掃貨 長線收租
中原地產港島東、北角、銅鑼灣及灣仔區首席營業董事何偉強表示，出席客戶中，約四成為投資者，而該行錄得5組客戶購入全層4伙單位，包括1伙兩房及3伙一房。其中，最大手客斥資近3,900萬元，買家打算作長線收租之用，料回報達4厘。他又指，上月一手成交約1,700宗，連續9個月逾千宗，全年成交逾1.7萬宗，已超越去年全年。如發展商開價保持克制，有機會全年可達2萬宗一手成交，創一手新例後12年新高紀錄。
「SPRING GARDEN」屬單幢式，位於春園街38號，提供88伙，標準一房實用面積278至292方呎，佔68.2%，基座設商舖。
二手膠著 十大屋苑周末僅8成交
一手熱賣之際，二手則陷膠著。中原地產統計指，十大屋苑周末僅錄得8宗成交，按周急跌55.6%，創8個周末新低，有4個屋苑零成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，減息後大市氣氛明顯轉好，業主議價空間收窄，增加買家入市難度。但他相信，11月買家入市步伐會加快。