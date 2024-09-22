減息效果不似預期 中原十大屋苑本周末錄7宗 按周急跌逾五成｜樓市走勢

市場期待的減息終於來臨，惟效果不似預期。中原地產十大屋苑本周末錄得7宗買賣成交，按周急跌53.3%，為近8星期新低，半數屋苑「捧蛋」，其中海怡半島錄最多宗成交有3宗，其餘4個成交屋苑各錄1宗。
內地客、投資客反應慢熱
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，減息效果不似預期，與2月撤辣後樓市即時反彈相比，更是天淵之別，主要由於內地客及投資客反應慢熱，對後市仍持觀望態度，未出動入市，而現時樓市由本地買家支持，故未見即時好轉。
港島區3指標屋苑 僅海怡半島有成交
港島區方面，3個指標屋苑僅海怡半島錄得成交。中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，減息後買家入市決定加快，而業主的議價空間收窄，其中海怡半島本周末錄3宗買賣，與上周相同。新成交之一為2座中層E室，實用面積526方呎，採兩房間隔，6月放盤時開價700萬元，最新以645萬元沽出，平均實用呎價12,262元，屬市價成交。據了解，原業主於2012年以535萬元購入單位，持貨12年，是次沽出帳面獲利110萬元，升值約兩成。
新都城、黃埔花園各錄一宗
九龍區4個指標屋苑中，新都城及黃埔花園各錄1宗成交。中原地產將軍澳蔚藍灣畔第二分行分行經理關偉豪表示，將軍澳新都城本周末錄一宗成交，較上周減少一宗，最新成交單位為2期2座低層E室，實面積538方呎，屬三房連套房間隔，最新以650萬元沽出，平均實用呎價12,082元。據了解，原業主於2010年以349萬元購入單位，持貨14年，帳面賺301萬元，升幅達86%。另外，中原地產黃埔站副分區營業經理王子健表示，黃埔花園今個周末錄得的一宗成交為10期3座高層A室，實用面積708方呎，最新以900萬元沽出，平均實用呎價12,712元。
至於新界區，中原地產東涌映灣園分行經理張奇瑋表示，本周末映灣園錄一宗成交，按周持平，成交單位為10座中低層E室，實用面積544方呎，屬兩房間隔，最新以566萬元易手，實用平均呎價10,404元。據悉，原業主於2012年以360萬元買入單位，持貨12年，是次帳面獲利206萬元或升值57%。