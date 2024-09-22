減息效果不似預期 中原十大屋苑本周末錄7宗 按周急跌逾五成｜樓市走勢

市場期待的減息終於來臨，惟效果不似預期。中原地產十大屋苑本周末錄得7宗買賣成交，按周急跌53.3%，為近8星期新低，半數屋苑「捧蛋」，其中海怡半島錄最多宗成交有3宗，其餘4個成交屋苑各錄1宗。 內地客、投資客反應慢熱 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，減息效果不似預期，與2月撤辣後樓市即時反彈相比，更是天淵之別，主要由於內地客及投資客反應慢熱，對後市仍持觀望態度，未出動入市，而現時樓市由本地買家支持，故未見即時好轉。

港島區 3 指標屋苑 僅海怡半島有成交 港島區方面，3個指標屋苑僅海怡半島錄得成交。中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，減息後買家入市決定加快，而業主的議價空間收窄，其中海怡半島本周末錄3宗買賣，與上周相同。新成交之一為2座中層E室，實用面積526方呎，採兩房間隔，6月放盤時開價700萬元，最新以645萬元沽出，平均實用呎價12,262元，屬市價成交。據了解，原業主於2012年以535萬元購入單位，持貨12年，是次沽出帳面獲利110萬元，升值約兩成。