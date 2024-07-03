減息未見影！戴德梁行：後市走勢悲觀 調低本港全年樓價預測最多跌5%

戴德梁行周三(3日)發表香港房地產市場2024上半年回顧及下半年展望。隨著政府在2月底宣布全面撤辣，買家入市步伐在3、4月份明顯加快，4月份住宅成交數字更反彈至超過8,500宗，為近十年最高單月交投數字。然而，5月份成交數字回落至約5,550宗水平，雖然交投仍比撤辣前活躍，但反映市場仍然受制於減息延遲、市況不明朗等因素，預期第二季數字或錄得約19,000宗，相比早前低基數，按季和按年分別升93%和56%。然而樓價在息口高企下仍然受壓，年初迄今跌約3.8%，並將下調樓市預測至持平或錄5%跌幅。

另一方面，撤辣後發展商繼續積極去貨，貼市開價並提供不同折扣優惠，故樓市焦點繼續集中在一手市場，1月至5月的一手成交約佔整體住宅交投數目35%。 美國即使減息 港銀大機會不跟隨 戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明指出，政府差估署數據顯示，住宅價格由3月起轉跌為升，然而升勢未能維持，最新數據顯示5月指數按月跌1.2%，抵消早前升幅，使今年首五個月累跌1.7%。若根據戴德梁行中小型私人住宅售價指數，樓價自5月起重啟跌勢，年初迄今累計下調3.8%。另根據本行追蹤的受歡迎屋苑樓價數據，各類市場在3月稍微反彈後未能延續升勢，樓價在第二季進一步回落。當中代表細價盤的沙田第一城按季下調6.2%；代表中價市場的太古城按季錄得3.4%跌幅；而代表豪宅市場的貝沙灣則按季跌5%。

黎劍明說，對第三季樓價感到有點悲觀，即使美國減息，香港有超過90%不會跟隨減息，若然目前階段入市，買家需面對高息供樓，打擊買樓意欲。