減息降供樓成本 租客轉軚863萬買馬鞍山私樓三房套｜二手樓成交

近日市場交投氣氛向好，利嘉閣地產馬鞍山區營業董事歐偉基稱，馬鞍山區本月暫錄約50多宗二手成交，與上月相若。其中雅典居9座高層D室，實用面積約727方呎，屬三房一套間隔，望海景。
歐偉基透露，新買家為租客，因租金持續上升，見樓價吸引，加上減息令供樓成本降低，決定「轉租為買」，經利嘉閣真盤源平台覓得上址放盤，即相約睇樓。客人認為單位景觀理想，加上設施齊全，即決定洽購。單位原開價880萬元，終減價17萬元或約1.9%，以863萬元合理價成交，呎價約11,871元。
據悉，原業主於2014年以約750萬元買入單位，持貨約11年，現轉售帳面獲利113萬元，物業期內升值約15.1%。資料顯示，雅典居位於馬鞍山西沙路600號，1994年入伙，共有10座，提供1,064個單位。
銀湖．天峰三房套減價40萬獲換樓客入市
中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山大型屋苑銀湖．天峰本月暫錄8宗二手成交，包括8座高層E室，實用面積約689方呎，三房連套房間隔。原開價約1,060萬元，議價後減價40萬元或約3.8%，以1,020萬元沽出，呎價約14,804元。
胡耀祖指，新買家為換樓客，見單位價錢合理，高層開揚，間隔合用，即決定入市單位自用。據了解，原業主於2009年以530萬元購入單位，持貨約16年，是次轉售帳面賺490萬元，單位期內升值約92.5%。
資料顯示，銀湖．天峰位於馬鞍山西沙路599號，2009年入伙，共有7座，提供2,169個單位。