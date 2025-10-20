減息降供樓成本 租客轉軚863萬買馬鞍山私樓三房套｜二手樓成交

近日市場交投氣氛向好，利嘉閣地產馬鞍山區營業董事歐偉基稱，馬鞍山區本月暫錄約50多宗二手成交，與上月相若。其中雅典居9座高層D室，實用面積約727方呎，屬三房一套間隔，望海景。

歐偉基透露，新買家為租客，因租金持續上升，見樓價吸引，加上減息令供樓成本降低，決定「轉租為買」，經利嘉閣真盤源平台覓得上址放盤，即相約睇樓。客人認為單位景觀理想，加上設施齊全，即決定洽購。單位原開價880萬元，終減價17萬元或約1.9%，以863萬元合理價成交，呎價約11,871元。