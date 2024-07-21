減息預期升溫 買家執平貨 中原十大屋苑本周末重上雙位數｜樓市數據

中原地產十大屋苑本周末錄得10宗成交，重上雙位數水平，按周回升42.9%，零成交屋苑減至4個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，最近減息預期持續升溫，買家入市信心增加，加上發展商致力低價促銷，成功激發購買力。其中屯門青山灣全新盤以超低價推售，昨日首輪銷售即日沽清188伙，明顯試出市場承接力，不少業主擴大減價幅度，二手減價盤仍具一定吸引力，不少買家偷步入市「執平貨」。

太古城三房低價沽 呎價 1.2 萬

港島區方面，中原地產太古城高級區域營業董事張光耀表示，太古城本周末錄得2宗成交，包括寶山閣高層F室，實用面積691方呎，屬三房間隔，以832萬元沽出，平均實用呎價12,041元，較本月較早前同座高層同室戶成交價845萬元，少13萬元或1.5%，屬平價成交。 另一宗成交為寶安閣高層H室，實用面積706方呎，成交價900萬元，實用平均呎價12,748元。7月至今太古城暫錄12宗成交，平均實用呎價約14,100元。

海怡半島本周末錄 1 宗買賣

另一港島區十大屋苑海怡半島，中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，屋苑本周末錄得1宗成交，與上周末一樣，交投平穩，新成交為10座中層G室海景單位，實用面積889方呎，採套三房連多用途房間隔，原開價1,600萬元，減價120萬元或7.5%後，以1,480萬元易手，折合實用呎價16,648元。原業主於2011年以986萬元購入單位，持貨約13年，現帳面獲利494萬元或升值50%。