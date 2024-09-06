減息預期升溫 CCL按周升0.37% 惟多新盤開賣將搶購買力｜樓價走勢

樓價雖然單周略有回升，短期內料繼續下調。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報138.68點，按周升0.37%，是環球股市急跌後回升及8月14日鰂魚涌FINNIE公布首張價單當周的市況。減息預期升溫，市場未有焦點新盤，買家趁低吸納二手筍盤，二手成交略有增加，近4周CCL在138點到139點水平徘徊，繼續處於近8年低位。CCL單周回穩，終止4周連跌，但短期樓價仍反覆向下，多個新盤部署開賣，將搶去部份二手購買力。現時指數距離9月底136點目標水平，只差2.68點或1.93%。

本周CCL仍為近8年、414周第3低，重返2016年9月底時水平，2024年累跌5.79%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌27.52%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌3.03%。9月4日大型銀行恢復新造按揭現金回贈優惠及啟德維港‧雙鑽公布首張價單141伙，對本地二手樓價的影響將於9月下旬公佈的CCL才開始反映。