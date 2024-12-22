減息首周市場需時消化 外加節日來臨 中原十大屋苑交投按周跌一半 7屋苑捧蛋｜樓市走勢

中原地產十大屋苑本周末錄得6宗買賣成交，按周跌50%，當中零成交屋苑增至7個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，聯儲局宣布減息0.25厘，為今年度第3次減息，惟現仍處於減息第一周，市場需時反應，加上適逢聖誕及新年長假，不少業主及買家擱置睇樓及買賣活動，外出旅遊，拖慢交投，料長假期後樓市氣氛會好轉。

港島區3大指標屋苑太古城、康怡花園及海怡半島，本周均未有錄得買賣成交。

另一邊廂的新界區，3個指標屋苑亦未有錄得成交。中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，踏入聖誕節及新年假期，不少買家及業主外出旅遊，陸續擱置買賣事宜，令近日樓市睇樓及成交氣氛均趨於平靜，料需待長假期後，市場氣氛才會回暖。

港島區3大指標屋苑太古城、康怡花園及海怡半島，本周均未錄得買賣成交。中原地產康怡首席分區營業經理楊文傑表示，屋苑筍盤於上半月快速消耗，下半月交投放緩，加上臨近年底，節日氣氛濃厚，不少父母帶同子女外出旅遊，暫停睇樓及買賣活動，故屋苑本周末未錄成交。

九龍區4個指標屋苑中，只有麗港城未有錄成交，美孚新邨、黃埔花園及新都城則各錄兩宗。

市區 4 個指標屋苑 僅麗港城無發市

九龍區方面，4個指標屋苑中僅麗港城未有成交，美孚新邨、黃埔花園及新都城各錄兩宗。中原地產蔚藍灣畔第二分行經理關偉豪表示，將軍澳新都城打破兩個周末零成交局面，錄得2宗成交，其中該行促成新都城3期1座低層A室，實用面積470方呎，屬兩房間隔，最新以580萬元沽出，平均實用呎價12,340元。

中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，息口負擔減少，不少用家把握時機趕於年前入市，美孚新邨本周末錄2宗成交，平均實用呎價報9,328元。屋苑本月至今暫錄23宗成交，快將追平上月全月24宗交投，交投暢旺。另外，中原地產黃埔站副分區營業經理王子健表示，美國再宣布減息，明確進入減息周期，香港大型銀行亦跟隨，刺激部分買家加快入市決定，黃埔花園今個周末錄2宗買賣成交，平均實用呎價約10,905元。