減輕壓力｜必嘉坊．曦匯一周租出逾廿伙 靜待減息 新盤變陣轉賣為租

市場消息指，部分成交為實用面積202方呎開放式單位，月租約1.4萬元，即呎租69元，與市價相若，租客大部分為內地生，由於沒有收入證明，須一次過繳付全年租金。「BAKER CIRCLE DOVER」位於紅磡機利士南路38號，提供324伙，於2022年6月推售，迄今有185伙待售。據代理透露，該盤最新推出一房及兩房單位招租，意向租金約1.85萬及約2.5萬元。

樓價反覆向下，反觀租金愈升愈有，發展商面對庫存壓力，決定「變陣」將部分新盤餘貨改作出租。最新有恒基地產(012)紅磡BAKER CIRCLE第1期「BAKER CIRCLE DOVER」(必嘉坊．曦匯)，於本月中推出部分一手單位招租，不足一星期已逾20伙獲承租，當中開放式單位呎租高見71.8元。

林達民：現階段採惜售態度

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民(圖)稱，早前因應市場推出「BAKER CIRCLE DOVER」租盤單位，不足一星期接獲逾20伙承租，租金回報相當理想，且回報率更見上升趨勢。集團認為香港及全球經濟將隨9月美國聯儲局有機會減息而復甦，故現階段採惜售態度，同時又希望配合到政策所激活的租務需求，於早前推出部分現樓單位回應市場。

他稱，恒地會繼續按市場需要，採取彈性策略，按不同地區的需求再考慮是否推出其他現貨單位供租賃。據報，同系啟德現樓新盤「THE HENLEY III」推出開放式及一房單位招租，意向租金約1.6萬及約2萬元，惟恒地指目前只有「BAKER CIRCLE DOVER」有單位正在招租。