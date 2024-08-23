減輕壓力｜必嘉坊．曦匯一周租出逾廿伙 靜待減息 新盤變陣轉賣為租

樓價反覆向下，反觀租金愈升愈有，發展商面對庫存壓力，決定「變陣」將部分新盤餘貨改作出租。最新有恒基地產(012)紅磡BAKER CIRCLE第1期「BAKER CIRCLE DOVER」(必嘉坊．曦匯)，於本月中推出部分一手單位招租，不足一星期已逾20伙獲承租，當中開放式單位呎租高見71.8元。
市場消息指，部分成交為實用面積202方呎開放式單位，月租約1.4萬元，即呎租69元，與市價相若，租客大部分為內地生，由於沒有收入證明，須一次過繳付全年租金。「BAKER CIRCLE DOVER」位於紅磡機利士南路38號，提供324伙，於2022年6月推售，迄今有185伙待售。據代理透露，該盤最新推出一房及兩房單位招租，意向租金約1.85萬及約2.5萬元。
林達民：現階段採惜售態度
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民(圖)稱，早前因應市場推出「BAKER CIRCLE DOVER」租盤單位，不足一星期接獲逾20伙承租，租金回報相當理想，且回報率更見上升趨勢。集團認為香港及全球經濟將隨9月美國聯儲局有機會減息而復甦，故現階段採惜售態度，同時又希望配合到政策所激活的租務需求，於早前推出部分現樓單位回應市場。
他稱，恒地會繼續按市場需要，採取彈性策略，按不同地區的需求再考慮是否推出其他現貨單位供租賃。據報，同系啟德現樓新盤「THE HENLEY III」推出開放式及一房單位招租，意向租金約1.6萬及約2萬元，惟恒地指目前只有「BAKER CIRCLE DOVER」有單位正在招租。
分析料更多發展商仿效
事實上，本月已有另一間發展商將旗下新盤招租，其士國際(025)何文田太子道西292號「PRINCE WESIDENCE」上周二宣布全數58伙招租，實用面積329至2,528方呎，意向租金約1.6萬元起，意向呎租51元至69元；部署先推標準戶招租，戶型為一房至兩房，實用面積329至579方呎。發展商指，未來不排除轉租為賣，屆時有機會連租約出售。
萊坊高級董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒認為，現時樓市交投淡靜，發展商轉向出租部分單位，可改善現金流外，亦減輕市場庫存壓力，可能促使更多發展商仿效。