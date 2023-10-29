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地產
2023-10-29 17:46:30

減辣不似預期業主止賺離場！荃灣尚翠苑未補價462萬沽見今年低｜二手市況

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減辣不似預期業主止賺離場！荃灣尚翠苑未補價462萬沽見今年低｜二手市況

減辣不似預期業主止賺離場！荃灣尚翠苑未補價462萬沽見今年低｜二手市況

《施政報告》出台後，不少業主擴大減幅止賺離場。中原地產荃灣區首席分區營業經理丘漢偉表示，荃灣尚翠苑B座中層12室，實用面積約438方呎，兩房間隔。

據了解，原業主於今年7月於居二市場開價550萬元「試水溫」，因市場走勢波動，期內多次調整叫價，本月《施政報告》前夕市場觀望氣氛濃厚，業主兩度降價，最新下調至468萬元終獲洽詢，最後未補價462萬元易手，累減88萬元或16%；呎價約10,548元，成交價及呎價均創屋苑今年新低。

呎價較兩年前高位跌逾26%

翻查資料，尚翠苑同類面積438方呎兩房單位，於2021年中曾以未補價627.5萬元售出，當時呎價高見14,326元，創新界未補價居屋呎價新高。以此作比較，即最新成交呎價已較高位累跌逾26%

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買家帶票議價 原業主睇淡後市願加大減幅

丘漢偉透露，新買家為外區客，早於去年底已開始於各區物色心水二手居屋放盤，日前已鎖定入市目標，但由於《施政報告》即將公布，故此於報告出台後才與業主議價。隨著《施政報告》減辣力度不足，原業主睇淡後市，適逢有買家帶票議價，故願意配合加大減幅沽出單位。

原業主於2017年中以約265萬元居二市場價買入單位，持貨約6年，現轉手帳面獲利約197萬元，單位期內升值約74%

即睇荃灣尚翠苑放盤 (House730)

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