減辣不似預期業主止賺離場！荃灣尚翠苑未補價462萬沽見今年低｜二手市況

《施政報告》出台後，不少業主擴大減幅止賺離場。中原地產荃灣區首席分區營業經理丘漢偉表示，荃灣尚翠苑B座中層12室，實用面積約438方呎，兩房間隔。

據了解，原業主於今年7月於居二市場開價550萬元「試水溫」，因市場走勢波動，期內多次調整叫價，本月《施政報告》前夕市場觀望氣氛濃厚，業主兩度降價，最新下調至468萬元終獲洽詢，最後以未補價462萬元易手，累減88萬元或16%；呎價約10,548元，成交價及呎價均創屋苑今年新低。

呎價較兩年前高位跌逾 26%

翻查資料，尚翠苑同類面積438方呎兩房單位，於2021年中曾以未補價627.5萬元售出，當時呎價高見14,326元，創新界未補價居屋呎價新高。以此作比較，即最新成交呎價已較高位累跌逾26%。