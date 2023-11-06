減辣後一二手慢熱 兩新盤單日合沽86伙

中原十大屋苑周末錄7宗成交 二手方面，據中原地產統計，十大屋苑於過去周末錄7宗成交，按周多1宗，見近8周次高，當中太古城及新都城各錄2宗買賣；利嘉閣地產統計指，十大指標屋苑共錄10宗成交，按周多1宗，並為近8個周末新高。 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，《施政報告》落實為樓市「減辣」後，市場方向明確。市場客源仍在，如九龍四大指標屋苑均錄交投，可見新盤向隅客及觀望多時的買家對後市投下信心一票。但仍有部分買家需時考慮，計算清楚才審慎入市，只要經濟持續向好，二手買家交投步伐仍會慢慢加快。