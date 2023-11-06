減辣後一二手慢熱 兩新盤單日合沽86伙

兩個全新盤於《施政報告》後正式開賣，其中嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作的「啟德海灣」第1期上周六首輪推售218伙，當中212伙以價單發售，即日沽55伙或26%。嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明指，慢熱銷情符預期，當中成交呎價最高見2.57萬元，又透露已揀選的單位中，逾半數買家為「新香港人」。
英皇國際(163)香港仔「澄天」同日公開發售85伙，即日沽31伙。英皇國際副主席楊政龍稱，出席的準買家中，用家佔九成，投資者佔一成，亦不乏外來專才；英皇女藝人許靖韻斥資約550萬元購入一房單位。總結上述兩盤以價單形式共推297伙，最終售出86伙，佔總數不足30%，銷情較為慢熱，「減辣」效應似乎仍需時浮現。
中原十大屋苑周末錄7宗成交
二手方面，據中原地產統計，十大屋苑於過去周末錄7宗成交，按周多1宗，見近8周次高，當中太古城及新都城各錄2宗買賣；利嘉閣地產統計指，十大指標屋苑共錄10宗成交，按周多1宗，並為近8個周末新高。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，《施政報告》落實為樓市「減辣」後，市場方向明確。市場客源仍在，如九龍四大指標屋苑均錄交投，可見新盤向隅客及觀望多時的買家對後市投下信心一票。但仍有部分買家需時考慮，計算清楚才審慎入市，只要經濟持續向好，二手買家交投步伐仍會慢慢加快。