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地產
2023-12-13 18:16:33

減辣後5千萬以上豪宅新盤成交錄最少30宗 內地客入市比例佔逾三成｜豪宅市況

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減辣措施下，吸引買家趁低吸納，令豪宅新盤去貨速度加快，當中不乏內地客入市。(資料圖片)

減辣措施下，吸引買家趁低吸納，令豪宅新盤去貨速度加快，當中不乏內地客入市。(資料圖片)

今年二手樓市持續低迷，不少屋苑樓價跌破新低，而豪宅樓價更跑輸大市，累跌逾6%；而受惠政府減辣措施，近期不乏本地及外地買家趁低位入市，令豪宅新盤去貨速度加快。中原地產根據一手成交紀錄冊作統計，自1025日宣布減辣至今的一個多月，樓價5,000萬以上的一手豪宅單位，累計成交最少30宗，當中內地客入市比例佔逾三成。

下半年一手盤豪宅交投急跌

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受今年初通關帶動，上半年豪宅交投曾現小陽春，首季錄得逾100宗樓價5,000萬元以上的一手大額成交，按季急增逾兩倍。不過，下半年受加息等因素影響，樓市逆轉，豪宅市場在78月的成交量，急跌至約89宗。

減辣後豪宅表現稍見起色

陳永傑稱，直至10月政府救市，施政報告公布多項減辣措施，包括將針對非本地客的買家印花稅(BSD)和新住宅印花稅(NRSD)稅率，由原本30%減半至15%，最重要是向外來人才置業印花稅實施「先免後徵」，入市成本大大減低下，重新吸引了部分包括內地的海外專才來港置業，令近月豪宅表現稍見起色。減辣至今一個多月，樓價5,000萬元以上一手豪宅暫錄最少30宗成交(詳見下圖)，總值逾45億元；11月佔20宗，較10月錄10宗增加一倍，而踏入12月大額成交持續，本月暫錄6宗。

減辣後5000萬以上豪宅新盤成交 減辣後5000萬以上豪宅新盤成交 減辣後5000萬以上豪宅新盤成交

大學閣特色頂層戶 連租約2.54億沽

若撇除山頂Mount Nicholson77/79 Peak Road3宗內部轉讓，涉資逾16億元，減辣後出現的10宗過億元成交中，最矚目為華懋集團旗下的西半山大學閣，以招標方式沽出一伙特色頂層單位，連租約成交價2.54億元，呎價78,467元。上述30宗豪宅成交中，最少10宗買家估計為內地客(以買家登記姓名是否漢語拼音名字作為判斷)，比例逾三成，另有1名買家不惜支付重稅，以公司名義入市。該單位為新地(016)旗下九龍站天璽一伙高層連天台四房戶，於上月以逾1.568億元沽出，呎價超過10.15萬元，屬項目呎價新高。新買家為公司客。

過往公司客在港購買住宅物業時，需要繳付高達樓價30%的買家印花稅(BSD)及新住宅印花稅(NRSD)。不過，由於10月份施政報告將該兩項稅款減少一半，是次入市僅需要支付樓價15%的辣招稅，成功慳稅一半，但估計仍要支付高達2,352萬元辣稅。

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西半山大學閣以標售方式沽出一伙頂層特色戶單位，連租約成交價2.54億元，成今年最矚目成交之一。(資料圖片)

西半山大學閣以標售方式沽出一伙頂層特色戶單位，連租約成交價2.54億元，成今年最矚目成交之一。(資料圖片)

山頂業主1.4億購港島南岸兩伙

另外，最近減價推售的黃竹坑站新盤揚海，減辣後已售出20多伙，其中一名豪客斥近1.4億元連購兩伙。據知，該買家與山頂一名業主同名，其英文名字為國語拼音，不排除為內地客，同樣得益於減辣，是次入市只需支樓價的7.5%辣稅，慳稅逾千萬元。至於減辣後交投最多的豪宅盤，為新地的馬鞍山現樓雲海別墅，售出的6伙單位成交價介乎5385.5萬至6,719.2萬元。

減辣後豪宅市場表現稍見起色。(資料圖片)

減辣後豪宅市場表現稍見起色。(資料圖片)

陳永傑：樓價恐續跌 明年樓市多變數

陳永傑表示，反映豪宅樓價的中原城市(大型單位)領先指數，今年樓價累跌6.4%，較中小型單位跌幅3.3%為多，反映豪宅今年表現跑輸大市。展望後市，他認為美國加息周期雖接近完結，明年上半年更有機會減息，但現時樓市受高息及經濟復甦力度不足困擾，市場信心不足，令減辣後樓價仍持續向下；除非當局再用行政手段處理，否則樓價恐繼續跌，認為明年樓市將充滿變數。

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