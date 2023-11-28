減辣開啟「逃生門」 投資者棄收租 願蝕近三成急沽市區樓(多圖)｜二手市況

政府上月落實「減辣」，當中將額外印花稅(SSD)禁售期由3年減至2年，為數年前高位入市的業主開啟「逃生門」。入伙不足3年的佐敦半新盤本木，消息指有投資者以「蝕讓價」490萬元急放售一個開放式單位，較其兩年半前買入價大幅低約183萬元或約27.2%。

中原地產分行經理胡鴻洲表示，本木中層B室，實用面積約236方呎，開放式間隔，早前以「蝕讓價」560萬元放盤，惟一直乏人問津，最新大幅降價至490萬元求售，呎價約20,763元。

2021 年初買入價達 673 萬

據悉，單位於2021年3月以673萬元買入，當時呎價高見28,542元，若成功以最新叫價490萬元售出，帳面虧損183萬元或27.2%。由於業主採用發展商的高成數按揭計劃，翻查價單顯示，首36個月的利率為P減2厘，隨著「蜜月期」即將完結，第37至60個月的利率為P減1厘計算，其後全期利率則升至P加1厘計算，利率浮動。