減辣開啟「逃生門」 投資者棄收租 願蝕近三成急沽市區樓(多圖)｜二手市況

政府上月落實「減辣」，當中將額外印花稅(SSD)禁售期由3年減至2年，為數年前高位入市的業主開啟「逃生門」。入伙不足3年的佐敦半新盤本木，消息指有投資者以「蝕讓價」490萬元急放售一個開放式單位，較其兩年半前買入價大幅低約183萬元或約27.2%。
中原地產分行經理胡鴻洲表示，本木中層B室，實用面積約236方呎，開放式間隔，早前以「蝕讓價」560萬元放盤，惟一直乏人問津，最新大幅降價至490萬元求售，呎價約20,763元。
2021年初買入價達673萬
據悉，單位於2021年3月以673萬元買入，當時呎價高見28,542元，若成功以最新叫價490萬元售出，帳面虧損183萬元或27.2%。由於業主採用發展商的高成數按揭計劃，翻查價單顯示，首36個月的利率為P減2厘，隨著「蜜月期」即將完結，第37至60個月的利率為P減1厘計算，其後全期利率則升至P加1厘計算，利率浮動。
然而，本港於兩年多前仍屬於低息環境，當時大型銀行的最優惠利率(P)為5厘，惟近年息口持續上揚，目前已升至5.875厘，業主供款壓力大增下，為避免繳付高息，故不惜忍痛以「蝕讓價」盡快售出單位。
現時單位月租1.5萬 通知租戶一個月內遷出
至於業主目前將單位放租，每月收租約1.5萬元，以買入價計回報率近2.7厘，早前已完死約。由於業主目前急售單位，已通知租戶於一個月內遷出，期望以交吉形式出售單位吸引買家。
業主早年短炒同區單位速賺136萬
據了解，單位業主為一名樓市炒家，早於2011年曾以439萬元買入同區金巴利道26號一個單位，當時尚未有SSD「辣稅」，結果1年後即以575萬元沽出，持貨僅1年速賺136萬元或約31%；近年仍有投資市區物業，包括大角咀利奧坊．曉岸等。
本木位於佐敦德成街2號，於2021年4月底入伙，屬樓高23層單幢式物業，提供172伙，單位實用面積由233至752方呎，戶型涵蓋開放式至三房，設有特色單位。