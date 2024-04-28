渣甸山罕有單邊近萬呎獨立屋地放售 市場估值約6億｜屋地市況

港島區傳統豪宅地段渣甸山，近日有業主放售罕有獨立屋地。仲量聯行及第一太平戴維斯獲委託為聯合獨家代理，放售由印度裔富商夏利里拉家族持有半世紀的渣甸山包華士道8號獨立屋地，市場人士估計，物業估值約6億港元。

上述物業現狀為兩層高獨立大宅，屬罕有單邊屋地，地盤面積約9,814方呎，物業實用面積則約6,493方呎，而花園面積約有6,000方呎，屬極具重建價值項目。該物業坐落渣甸山包華士道，位處傳統獨立屋地段，鄰近白建時道商場。由於區內少有新供應，多年來區內業主均惜售旗下豪宅物業，令優質獨立屋地向來可遇難求；而該物業前往跑馬地及銅鑼灣，僅需約5分鐘車程，交通便利。物業現址劃為「住宅(丙類)1」用地，可重建為3層高獨立屋(連一層開敞式停車間)。物業將會以「交吉」及現狀出售。