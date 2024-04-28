渣甸山罕有單邊近萬呎獨立屋地放售 市場估值約6億｜屋地市況

港島區傳統豪宅地段渣甸山，近日有業主放售罕有獨立屋地。仲量聯行及第一太平戴維斯獲委託為聯合獨家代理，放售由印度裔富商夏利里拉家族持有半世紀的渣甸山包華士道8號獨立屋地，市場人士估計，物業估值約6億港元。
上述物業現狀為兩層高獨立大宅，屬罕有單邊屋地，地盤面積約9,814方呎，物業實用面積則約6,493方呎，而花園面積約有6,000方呎，屬極具重建價值項目。該物業坐落渣甸山包華士道，位處傳統獨立屋地段，鄰近白建時道商場。由於區內少有新供應，多年來區內業主均惜售旗下豪宅物業，令優質獨立屋地向來可遇難求；而該物業前往跑馬地及銅鑼灣，僅需約5分鐘車程，交通便利。物業現址劃為「住宅(丙類)1」用地，可重建為3層高獨立屋(連一層開敞式停車間)。物業將會以「交吉」及現狀出售。
仲量聯行香港資本市場部執行董事何家威表示，自政府宣布全面撤辣後，積壓的住宅需求逐漸釋放，樓市交投回復暢旺，連月錄得大手入市個案，例如嘉里發展的九龍半山緹外，以10億元售出一幢獨立別墅，實用面積呎價逾8.6萬元，呎價創下九龍洋房新高。而該行早前發表的物業報告提及，撤辣後內地買家積極入市，佔豪宅新盤銷售成交比例，已由撤辣前不足50%，回升至撤辣後約70%。渣甸山作為本港傳統豪宅區之一，長久以來是中港富豪的首選聚居地，他相信是次放售的獨立屋，將備受高端買家追捧，特別是內地富豪。
售價較去年下調近兩成
另外，第一太平戴維斯寫字樓銷售投資部首席資深董事溫武忠稱，是次放售物業為渣甸山罕有單邊地段，寬闊門面達124呎，並面向包華士道，極具翻新及重建發展潛力。整條包華士道只有8間獨立屋，而上述放售物業位置為8 號，乃現時唯一出售屋地，再加上放售價較去年下調近兩成，相信定必吸引投資者垂青。
翻查資料，上述渣甸山包華士道屋地，於2022年中時已放售，當時市場估值約7.2億元，與項目現時最新估值約6億元相比，已大幅下調約16%。
即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)