香港測量師學會於上周六(13日)舉行「構建『你』想九龍城」創作比賽2024比賽工作坊及導賞團，香港測量師學會高級副會長暨比賽籌委會主席梁志添、市區重建局總監(規劃及設計)麥中傑、市區重建局總監(樓宇復修)王思敬，以及市區重建局總經理(樓宇復修)李文豪出席比賽工作坊，與參賽同學分享他們對規劃土瓜灣的看法、樓宇復修在保育和活化社區中的重要性，以及測量師在城市規劃、保育和活化中擔當的重要角色。
市區重建局作為是次創作比賽的策略伙伴，更於比賽工作坊向參賽同學分享市建局對於土瓜灣區現有項目的規劃和用途布局、樓宇復修和活化的策略，亦分享了土瓜灣的背景及歷史。
梁志添隨後更加入導賞團，與逾200位師生同遊土瓜灣，包括以吉祥兆頭之動物命名的十三街、臨海並納入重建明倫街/馬頭角道發展計劃(KC-018)範圍的五街、土瓜灣地標煤氣鼓、香港二級歷史建築的牛棚藝術村，以及具60多年歷史的九龍城碼頭，多角度深入解說區內的經濟和社會現狀及九龍城地區與啟德新發展區新舊多元融合的可能性。
梁志添歡迎辭時表示，相信透過今次比賽能加深年輕人對九龍城區內的土瓜灣社區的歷史、文化傳統和城市發展的認識，並對城市規劃、土地開發、房產評估、樓宇復修、保育和活化、建設及管理、可持續發展等課題有更深入的了解。是次比賽特別選址於九龍城區內的土瓜灣社區，承載着濃厚的香港本土氣息，其新舊多元並存的獨特性相信能令今屆比賽更添意義和吸引力，期望能透過比賽展現年輕人無可比擬的創造力，化想像為現實，並在不久的將來成為專業測量師，創建屬於年輕一代的理想土瓜灣社區。
學會今年第六度舉辦同類型創作比賽，把主題地區定於香港充滿濃厚香港氣息的據點——九龍城區內的土瓜灣，旨在使作為未來主人翁的年輕一代更深入地認識區內的歷史、文化傳統和城市發展，並鼓勵他們盡情發揮創意，構建出新興經濟、文化休閒、優質生活與綠色保育並存的理想社區，從而推動城市發展的可持續性和創新性。正值學會40周年、學會以「傳承‧專業價值」為主題，透過「構建『你』想地區」創作比賽展現學會今年的倡議，向年輕一代推廣測量業，以推動業界發展。