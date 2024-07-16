香港測量師學會於上周六(13日)舉行「構建『你』想九龍城」創作比賽2024比賽工作坊及導賞團，香港測量師學會高級副會長暨比賽籌委會主席梁志添、市區重建局總監(規劃及設計)麥中傑、市區重建局總監(樓宇復修)王思敬，以及市區重建局總經理(樓宇復修)李文豪出席比賽工作坊，與參賽同學分享他們對規劃土瓜灣的看法、樓宇復修在保育和活化社區中的重要性，以及測量師在城市規劃、保育和活化中擔當的重要角色。

市區重建局作為是次創作比賽的策略伙伴，更於比賽工作坊向參賽同學分享市建局對於土瓜灣區現有項目的規劃和用途布局、樓宇復修和活化的策略，亦分享了土瓜灣的背景及歷史。