港元拆息｜中原按揭王美鳳：按息跌穿3厘 正式進入供平過租時期

與樓按利率相關的1個月銀行同業拆息(HIBOR)單日再跌至1.57厘，連跌6個工作天，今日H按實際按息跌穿3厘，創逾2年半新低。中原按揭董事總經理王美鳳稱，受銀行體系結餘大幅上升至1,741億元近3年高帶動，本港銀行同業拆息本月連續6個工作天回落，今天(5月13日)1個月HIBOR再大跌至1.57%，以市場H按H+1.3%計，已跌穿3厘，今天計實際按息大降至2.87%，創2022年11月後新低水平，以平均按揭額500萬元計，與月初用巿場封頂息3.5%計，按息減幅已達0.63厘，每月供款減少約1,721，減幅達7.7%。
宜留意近日拆息波動性大
王美鳳提醒，近日拆息波動性異常大，H按用家需留意實際按息以結算日之拆息水平計，實際按息需留意拆息變化；中美貿戰緩和暫緩90天，為市場帶來好消息，然而資金流向不確定性亦增加，是次拆息大幅下挫主要由近日銀行體系結餘急升所致，令港美息差大幅拉闊，港元拆息走向仍會受日後資金流向、港元需求、套息活動、季節性等因素影響。
此外，她又指，目前銀行體系結餘重上1,741億元近3年新高，加上港元貸存比率持續下跌，銀行資金充裕利於樓按積極性加大，以往當拆息下降銀行資金成本降低，銀行較有機會有意增加按揭優惠，又或下調按揭計劃之息率，讓供樓人士受惠。