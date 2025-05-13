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地產
2025-05-13 13:52:12

港元拆息｜中原按揭王美鳳：按息跌穿3厘 正式進入供平過租時期

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今年租務旺季即將來臨，租務需求持續上升，將繼續推升租金。(資料圖片)

今年租務旺季即將來臨，租務需求持續上升，將繼續推升租金。(資料圖片)

與樓按利率相關的1個月銀行同業拆息(HIBOR)單日再跌至1.57厘，連跌6個工作天，今日H按實際按息跌穿3厘，創逾2年半新低。中原按揭董事總經理王美鳳稱，受銀行體系結餘大幅上升至1,741億元近3年高帶動，本港銀行同業拆息本月連續6個工作天回落，今天(513)1個月HIBOR再大跌至1.57%，以市場HH+1.3%計，已跌穿3厘，今天計實際按息大降至2.87%，創202211月後新低水平，以平均按揭額500萬元計，與月初用巿場封頂息3.5%計，按息減幅已達0.63厘，每月供款減少約1,721，減幅達7.7%

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中原按揭王美鳳指，提早減息令市場正式進入供平過租時期，料租轉買、買樓收租個案增加，有利樓市。

中原按揭王美鳳指，提早減息令市場正式進入供平過租時期，料租轉買、買樓收租個案增加，有利樓市。

租務旺季殺到 供平過租更廣泛

除了置業人士的供樓負擔得以減輕，由於現時租金回報平均已升至3.5%，部分更達4%以上，市場按息跌至2.87%已大幅低於租金回報，以七成按揭及平均租金水平計，現已正式進入供平過租時期，加上今年租務旺季即將開始，租務需求上升，將繼續推升租金，在現時租金上升而息率下跌的走勢下，供平過租將更為廣泛，加上市場定存息率已大幅，推動轉租為買及買樓收租的需求增加，料對樓市及樓價回穩帶來支持。

宜留意近日拆息波動性大

王美鳳提醒，近日拆息波動性異常大，H按用家需留意實際按息以結算日之拆息水平計，實際按息需留意拆息變化；中美貿戰緩和暫緩90天，為市場帶來好消息，然而資金流向不確定性亦增加，是次拆息大幅下挫主要由近日銀行體系結餘急升所致，令港美息差大幅拉闊，港元拆息走向仍會受日後資金流向、港元需求、套息活動、季節性等因素影響。

此外，她又指，目前銀行體系結餘重上1,741億元近3年新高，加上港元貸存比率持續下跌，銀行資金充裕利於樓按積極性加大，以往當拆息下降銀行資金成本降低，銀行較有機會有意增加按揭優惠，又或下調按揭計劃之息率，讓供樓人士受惠。

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