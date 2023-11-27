港元1個月拆息創16年新高 中原按揭：拆息高於按息持續 加息壓力未除

王美鳳指出，即使在不受季節性因素影響下，港元拆息已與美息水平接近，與樓按相關的1個月拆息處於約5厘水平，今年第4季截至今天平均1個月港元拆息為5%，高於現時市場按息約為4.125%，反映銀行加息壓力未解除。雖然資金成本在較高水平，亦不排除往後銀行或需因應自身資金成本及水平衡量，是否需要再上調息率，但9月份銀行曾先後上調新造按息，紓緩息差壓力，若年內美國不再加息，料本港銀行未必再上調最優惠利率(P)；但若美國在往後仍決定上調息率，港元拆息及銀行資金成本亦會因此趨升的情況下，預期本港銀行仍有機會上調最優惠利率(P)。