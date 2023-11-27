港元1個月拆息創16年新高 中原按揭：拆息高於按息持續 加息壓力未除

與樓按相關的1個月港元拆息升至今日(11月27日)5.53%，連升7個工作天，創自2007年10月18日(5.54%)後16年新高。中原按揭董事總經理王美鳳表示，臨近年尾準備年結及季節性等因素影響，港元需求增加令拆息上揚至略高於美息水平，短期內港元拆息仍會在偏高於美息的5厘多水平，待短期因素影響過後，拆息才會回落。
王美鳳指出，即使在不受季節性因素影響下，港元拆息已與美息水平接近，與樓按相關的1個月拆息處於約5厘水平，今年第4季截至今天平均1個月港元拆息為5%，高於現時市場按息約為4.125%，反映銀行加息壓力未解除。雖然資金成本在較高水平，亦不排除往後銀行或需因應自身資金成本及水平衡量，是否需要再上調息率，但9月份銀行曾先後上調新造按息，紓緩息差壓力，若年內美國不再加息，料本港銀行未必再上調最優惠利率(P)；但若美國在往後仍決定上調息率，港元拆息及銀行資金成本亦會因此趨升的情況下，預期本港銀行仍有機會上調最優惠利率(P)。
H按有封頂息 供樓暫未受影響
拆息近日趨升，王美鳳稱，供樓人士無論使用H按或P按，仍未有受實質影響，因為H按已觸及封頂息，而H按現以P按為基準之封頂息率計算按息，今日1個月拆息升至5.53%，H按實際按息仍是以市場主要封頂息4.125%計算。