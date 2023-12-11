港島上車盤之選 光超台兩房 實用高 近港鐵 附企裝｜有樓睇

北角區一帶有不少上車盤選擇，其中鄰近港鐵炮台山站的光超台，共由2座物業組成，全盤共有258伙單位，實用面積介乎431至811方呎。屋苑最大優點除了交通方便，周邊民生配套亦齊全，生活機能相當不俗。
實用率近八成 無三尖八角位
現時光超台B座低層5室放盤，單位實用面積527方呎，採兩房間隔，叫價795萬元，平均實用呎價15,085元。雖然屋苑樓齡已有45年，惟單位間隔十分實用，有79%實用率，方方正正的間隔設計，沒有多餘的三尖八角位，容易擺放傢俱；加上單位廚房採開放式設計，令大廳空間顯得更為闊落，室內採光度亦更為理想。
米白色主調裝潢 企理實用
裝修方面，全屋以白色和米色為主調，整體裝修企理，大廳設有一列儲物大櫃，方便收藏雜物，令居住環境更顯舒適。至於睡房，四正闊落的間隔十分見使，其中一間房更有兩扇窗，光線充沛兼且空氣流通，令舒適度大大提升。
放盤單位資料
物業名稱：光超台
地址：北角炮台山道4至6號
樓齡：45年
放盤單位：B座低層5室 (物業編號：DMI375)
叫價：795萬元 (參考市值租金約2萬元)
實用面積：527方呎 / @15,085元
建築面積：668方呎 / @11,901元
間隔：兩房
VR睇樓：https://bit.ly/3NnqVEp
查詢電話：5115 2306 (中原地產 施先生)