港島南岸商場THE SOUTHSIDE下月21日全面試業 出租率逾90%

港鐵(066)旗下黃竹坑站港島南岸商場「THE SOUTHSIDE」於去年12月底起有部分商戶開始試業，港鐵物業及國際業務總監鄧智輝今日(26日)出席傳媒聚會表示，商場落實於下月21日全面試業，連接商場的港鐵黃竹坑站C出口亦同日開放，今年底將正式開業。他稱，期望「THE SOUTHSIDE」成為服務南區居民、上班族的社區設施。
餐飲商戶佔約25%至30%
「THE SOUTHSIDE」樓面面積約51萬方呎，有5層商舖樓層，提供約130間商戶。鄧智輝指，商場現時出租率超過90%，當中包括大型超巿、戲院等，而餐飲商戶佔約25%至30%，勢將成為南區美食集中地。他認為，在現時香港零售市道受壓環境下，對商場的出租率感到滿意，而租金是按照市價，強調「唔會壓得好低」。
年內重推東涌東站1期發展項目
鄧智輝稱，東涌東站第1期發展項目爭取今年內重推，現在評估單位數目等細節，重申招標步伐會按照市況調節，會檢討和審視招標條款，期望推出時受市場歡迎。至於小蠔灣車廠發展項目，公司正進行前期工程，以2030年入住為目標。他續稱，港鐵現時已批出項目涉及約1.4萬伙，地區涵蓋港島南岸、何文田站上蓋、將軍澳百勝角等，留意到本港樓市自2月底撤辣後表現回暖，會與合作發展商商討適時推出單位，希望樓市繼續穩定發展，對物業發展前景感到樂觀。
青衣城開業25年
另外，港鐵旗下商場青衣城1期亦於1999年4月正式開業，成為青衣區內主要大型商場；其為進一步完善區內居民的生活配套進行擴建計劃，而青衣城2期於2018年正式開幕。鄧智輝表示，25年來青衣城在租戶組合、服務及設施持續升級，配合市民大眾對生活質素不斷提升的要求，時至今日，青衣城已發展成為一個包羅萬有、極具特色的香港地標；青衣城除服務青衣區內近18萬名居民，同時更為葵青區及荃灣區合共超過80萬名居民提供服務。他說，青衣城已不止是一個商場，而是一個社區設施，成功連繫不同社區及持份者。