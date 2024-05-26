港島南岸商場THE SOUTHSIDE下月21日全面試業 出租率逾90%

港鐵(066)旗下黃竹坑站港島南岸商場「THE SOUTHSIDE」於去年12月底起有部分商戶開始試業，港鐵物業及國際業務總監鄧智輝今日(26日)出席傳媒聚會表示，商場落實於下月21日全面試業，連接商場的港鐵黃竹坑站C出口亦同日開放，今年底將正式開業。他稱，期望「THE SOUTHSIDE」成為服務南區居民、上班族的社區設施。

餐飲商戶佔約25%至30%

「THE SOUTHSIDE」樓面面積約51萬方呎，有5層商舖樓層，提供約130間商戶。鄧智輝指，商場現時出租率超過90%，當中包括大型超巿、戲院等，而餐飲商戶佔約25%至30%，勢將成為南區美食集中地。他認為，在現時香港零售市道受壓環境下，對商場的出租率感到滿意，而租金是按照市價，強調「唔會壓得好低」。