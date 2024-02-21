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地產
2024-02-21 17:18:34

港島南岸第3期命名「Blue Coast」 兩期共1200伙 有機會下月推售｜新盤登場

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港島南岸第3期命名「Blue Coast」 兩期共1200伙 有機會下月推售｜新盤登場

港島南岸第3期「Blue Coast」分3B、3C兩期發展，共涉1,200伙。(林靄怡攝)

長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站上蓋、港島南岸第3期項目今日(21)正式命名為「Blue Coast」，集團執行董事趙國雄表示，項目分3B3C兩期發展，共提供1,200伙，項目已獲批預售樓花同意書，最快3月開售。

趙國雄續指，「BLUE COAST」第3B期涉642伙，由兩座住宅大樓組成，包括第1(1A1B)及第2(2A2B)，主打兩房至四房單位。住宅基座設有商場，可由專屬升降梯直達住宅平台。

趙國雄：不會囤積居奇 將儘快推售

趙國雄稱，集團素來不喜歡囤積居奇，只要市民有需求，就會盡快推出單位銷售。除上述項目外，集團還將根據市況推觀塘安達臣道項目，及啟德跑道區第4E2號項目。

趙國雄對樓市亦充滿信心，他認為政府將會在《財政預算案》採取合適措施幫助本港經濟盡快恢復，使市民安居樂業，若「撤辣」大部分市民都會開心

關於項目命名，集團營業部助理首席經理楊桂玲表示，「Blue Coast」當中「Blue」指項目期數位處港島南區，整體規劃及設計承傳該區先天地理優勢，部分單位可飽覽海岸線上蔚藍景致的雙重意義；而「Coast」則代表「Blue Coast」鄰近深灣，蔚藍天空及湛藍大海相互交融、海天一色的優美景致，盡享儼如度假般的悠閒南區海岸生活。

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