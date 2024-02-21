港島南岸第3期命名「Blue Coast」 兩期共1200伙 有機會下月推售｜新盤登場

趙國雄續指，「BLUE COAST」第3B期涉642伙，由兩座住宅大樓組成，包括第1座(1A及1B)及第2座(2A及2B)，主打兩房至四房單位。住宅基座設有商場，可由專屬升降梯直達住宅平台。

趙國雄對樓市亦充滿信心，他認為政府將會在《財政預算案》採取合適措施幫助本港經濟盡快恢復，使市民安居樂業，若「撤辣」大部分市民都會開心。

關於項目命名，集團營業部助理首席經理楊桂玲表示，「Blue Coast」當中「Blue」指項目期數位處港島南區，整體規劃及設計承傳該區先天地理優勢，部分單位可飽覽海岸線上蔚藍景致的雙重意義；而「Coast」則代表「Blue Coast」鄰近深灣，蔚藍天空及湛藍大海相互交融、海天一色的優美景致，盡享儼如度假般的悠閒南區海岸生活。