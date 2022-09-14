港島南岸｜晉環突加推80伙 開放式戶增折扣 折實最平886.9萬

市區鐵路新盤突擊加推單位應市，由路勁地產、港鐵(066)等合作發展的黃竹坑站港島南岸第一期晉環今日(14日)加推第6號價單，涉80伙，可享最高18%折扣；發展商今次為開放式戶特設「特選置業優惠」，買家可額外獲多3.7%折扣，令開放式戶最高折扣達21.7%，折實最平886.9萬元。

路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，計及景觀及樓層因素，是次屬於原價加推。6號價單屬項目最後一批單位可供短期樓花發售，涵蓋44伙開放式、8伙一房、11伙兩房，以及17伙四房單位，實用面積介乎290至1,218方呎，折實售價由886.9萬至5,097.7萬元，折實呎價介乎30,167元至42,743元。

最低售價為第2B座6樓D室，實用面積294方呎，開放式間隔，扣除最高21.7%折扣，折實售價886.9萬元，折實呎價30,167元。至於第1A座22樓A室，實用面積1,207方呎，四房間隔，扣除最高18%折扣，折實售價4,562.8萬元，折實呎價37,800元。

提供 2 款建築期付款計劃

根據價單顯示，該盤現只提供建築期付款計劃(照售價減8%)，若購入一房、兩房及四房單位，連同早鳥優惠(售價減3%)、躍動港島南優惠(售價減3%)及印花稅津貼優惠(售價減4%)，合共可獲最高18%折扣。選購開放式戶，則可獲額外特選置業優惠(售價減3.7%)，合共可獲最高21.7%折扣。同時提供建築期備用一按貸款付款計劃(照售價減6%)，最高借貸額為樓價七成，年利率以最優惠利率(P)減2.6厘(P為5.25厘，實際按息2.65厘)，貸款年期最長為25年。

迄今售出 624 伙 套現逾 136 億

陳健聰透露，晉環自去年5月開售，迄今售出624伙，佔項目單位總數800伙約78%，套現逾136億元。項目預計入伙日期為今年12月31日，已取得入伙紙，由於樓花期短，對用家或投資者均有吸引力，將於明日(15日)起開放現樓示範單位予公眾預約參觀，預計本月內展開新一輪銷售。

陳永傑：料全數開放式戶可沽清

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，晉環屬去年熱賣的港島區新盤，是次發展商更為開放式戶買家提供額外3.7%折扣，折實價大部分低於1,000萬元，可承造高成數按揭，屬南區罕有上車供應，預料是次價單全數開放式單位將可沽清。

他續指，港島區新盤供應罕有，上半年無全新盤推出市場，6月至8月港島區僅錄得約60宗一手貨尾單位成交，9月迄今亦只有2宗一手成交，晉環推出對區內用家及分支家庭有一定吸引力，用作保值抗通脹，相信晉環可打破港島區成交僵持多時的局面。晉環鄰近黃竹坑站，加上區內配套完善，附有大型商場THE SOUTHSIDE，此類優質物業的承接力及抗跌力較強。是次價單除了開放式戶外，另一焦點是坐享遊艇會海景的四房大單位以價單形式發售，早前發展商十分惜售，此類單位只以招標形式發售，價高者得，買家可把握今次機會入市。