港島南岸｜晉環逾6.6萬方呎住客會所有得睇！提供多元動靜享樂生活

由路勁地產、港鐵(066)等合作發展的黃竹坑站港島南岸第1期晉環已屆現樓，發展商首度開放住客會所「THE SOUTHLAND CLUB」予傳媒參觀，會所連綠化園林空間合共逾6.6萬方呎，綠化比率超過三成，提供多項動靜設施。

會所大堂設計優雅大器，放置工作長桌及連接雅緻的coworking space，為住戶提供舒適創作及構思空間。

運動設施方面，「力鍊館」配置嶄新的健身器材，大玻璃幕牆引入戶外池景及絢麗翠綠的園林景致，住戶可在開揚景觀下做運動；而室內亦設有「瑜伽舞蹈室」。此外，亦設有約25米長的戶外游泳池，池畔另設按摩池兒童嬉水澗，讓小朋友與家人一齊在池中嬉戲作樂。住戶亦可享受蒸汽浴，促進血液循環，放鬆身心。

此外，會所設有室內外兒童遊樂區，BBQ Zone另設「圃樂遊園︱戶外園林區」及「圃樂山園︱戶外燒烤區」，讓住戶同親友共享天倫之樂。