港島南岸｜晉環逾6.6萬方呎住客會所有得睇！提供多元動靜享樂生活

由路勁地產、港鐵(066)等合作發展的黃竹坑站港島南岸第1期晉環已屆現樓，發展商首度開放住客會所「THE SOUTHLAND CLUB」予傳媒參觀，會所連綠化園林空間合共逾6.6萬方呎，綠化比率超過三成，提供多項動靜設施。
會所大堂設計優雅大器，放置工作長桌及連接雅緻的coworking space，為住戶提供舒適創作及構思空間。
運動設施方面，「力鍊館」配置嶄新的健身器材，大玻璃幕牆引入戶外池景及絢麗翠綠的園林景致，住戶可在開揚景觀下做運動；而室內亦設有「瑜伽舞蹈室」。此外，亦設有約25米長的戶外游泳池，池畔另設按摩池兒童嬉水澗，讓小朋友與家人一齊在池中嬉戲作樂。住戶亦可享受蒸汽浴，促進血液循環，放鬆身心。
此外，會所設有室內外兒童遊樂區，BBQ Zone另設「圃樂遊園︱戶外園林區」及「圃樂山園︱戶外燒烤區」，讓住戶同親友共享天倫之樂。
「天物宴會廳」可容納16人宴會
會所設有尊貴的宴會場地「天物宴會廳」，設計高尚典雅，可以容納16人的大圓桌，空間寬裕。住客除可租用宴會廳外，亦可連同室外燒烤場及泳池租用，適合舉辦各式派對聚會，與親友共享佳餚美饌。至於廚房設備，除西式廚房配備全套Miele電器，後面亦特意加設中式專業廚房設備，讓住客可聘請星級廚師主理高級宴會。
另住客會所另一區域，有多功能活動室以及音樂室。Game Room內有美式桌球和足球機，旁邊有兩間Game Room設有麻雀枱，住戶可以相約親友耍樂；亦可以去音樂室，備有鋼琴及卡啦OK。
晉環迄今累沽629伙，佔可發售單位約80%，套現約138億元，平均每伙成交價約2,200萬元。項目由去年第四季交樓迄今，約80%買家已成功收樓。