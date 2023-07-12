港島南岸｜海盈山夥利嘉閣推置業優惠 兼推特高回贈按揭計劃

焦點港島鐵路新盤、由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第4A期「海盈山」落實周六(15日)以價單形式發售108伙，餘下7伙將於下周一(17日)起招標開售。
利嘉閣地產為配合發展商的銷售部署，特意開設「海盈山」旗艦展銷廳，於今日(12日)隆重揭幕，並邀請到發展商嘉里物業代理銷售及市場策劃總監盧永俊，聯同利嘉閣地產董事胡栢榮、利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣及利嘉閣地產一眾管理層主持揭幕儀式，同時公布利嘉閣客戶尊享「智能家電禮券」優惠，以及由利嘉閣按揭代理提供「特高回贈按揭優惠」。
旗艦展銷廳面積超過3,000方呎
利嘉閣地產董事胡栢榮表示，公司對於「海盈山」的銷售高度重視，於鄰近項目位置開設面積超過3,000方呎的旗艦展銷廳，落地大玻璃更可遙望「海盈山」項目實況，加上專員駐場幫助客戶。此外，由即日起至本月31日，凡經利嘉閣地產購入項目一手單位的首3名買家，即可獲贈價值約2萬元的「智能家電禮券」，名額3個，優惠總值約6萬元。優惠先到先得，送完即止。
享2.95%特高銀行現金回贈
利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣稱，利嘉閣按揭代理特意為客戶推出「特高回贈按揭優惠」，選用建期付款的買家可最高可做90%按揭，而受惠金管局放寬措施，首期較充裕嘅買家，免保費之下，最高可做到75%按揭，較放寬前，節省到相等於按揭額2.82%的按揭保費。
兩個計劃皆可享有高達2.95%的特高銀行現金回贈，按息全期低至H加1.3厘，上限低至為P減2.5厘(P=6厘)，封頂息率為3.5厘，年期最長可至30年。客戶並可享有mortgage-link按揭相連高存息戶口，客戶可將備用資金存入高存息戶口，以存息收入對抗加息，達至慳息效果。
以項目首張價單一個折實售價為966.7萬元的一房單位計算，如選用建期付款方法承造九成按揭，供款30年，首期最低只需約96.67萬元。若以現時H按實際按息為3.5厘，年期30年，每月供款約為40,045元，並有現金回贈高達約19.9萬元，可即時抵銷逾7個月的利息開支。
海盈山整個項目分為第4A期及第4B期，提供800伙，由兩座住宅大樓組成，兩座均設34層住宅樓層。第4A期的標準單位樓層的層與層之間高度約3.15米，而部分單位及特色單位更達約3.4米，空間感十足；第4A期預計關鍵日期為2025年3月15日。