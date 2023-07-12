港島南岸｜海盈山夥利嘉閣推置業優惠 兼推特高回贈按揭計劃

焦點港島鐵路新盤、由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第4A期「海盈山」落實周六(15日)以價單形式發售108伙，餘下7伙將於下周一(17日)起招標開售。

利嘉閣地產為配合發展商的銷售部署，特意開設「海盈山」旗艦展銷廳，於今日(12日)隆重揭幕，並邀請到發展商嘉里物業代理銷售及市場策劃總監盧永俊，聯同利嘉閣地產董事胡栢榮、利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣及利嘉閣地產一眾管理層主持揭幕儀式，同時公布利嘉閣客戶尊享「智能家電禮券」優惠，以及由利嘉閣按揭代理提供「特高回贈按揭優惠」。

旗艦展銷廳面積超過 3,000 方呎

利嘉閣地產董事胡栢榮表示，公司對於「海盈山」的銷售高度重視，於鄰近項目位置開設面積超過3,000方呎的旗艦展銷廳，落地大玻璃更可遙望「海盈山」項目實況，加上專員駐場幫助客戶。此外，由即日起至本月31日，凡經利嘉閣地產購入項目一手單位的首3名買家，即可獲贈價值約2萬元的「智能家電禮券」，名額3個，優惠總值約6萬元。優惠先到先得，送完即止。