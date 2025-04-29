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地產
2025-04-29 18:24:29

港島南岸5A期滶晨最快5月出擊 涉447伙｜黃竹坑新盤

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港島南岸5A期滶晨最快5月出擊 涉447伙｜黃竹坑新盤

「滶晨」部署第二季推出市場，提供447伙，樓盤外圍亦已掛上橫額。(資料圖片)

新世界發展(017)、帝國集團、資本策略地產(497)、麗新發展(488)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第5A期發展項目「滶晨」部署第二季推出市場，提供447伙，標準單位戶型涵蓋兩房至四房，另設有特色單位。

據悉，項目最快5月登場，發展商近期亦啟動宣傳工作，包括約見各分區地產代理代表了解市況，樓盤外圍亦已掛上橫額，而VIP貴賓展覽廳的準備工作已經進入最後階段。

柏蔚森及皇都合共套現逾75

另外，集團與遠東發展(035)合作的啟德跑道區「柏蔚森」及北角「皇都」的銷售理想，合共套現逾75億元。其中「柏蔚森」截至今年423日為止累售555伙，套現約40億元。項目受惠「啟德智慧綠色集體運輸系統」最新優化方案，錄得不少大手投資客及外籍買家入市，並創下2024年啟德跑道區銷量冠軍紀錄，其中AZURE FOREST樓王第1座低層單位，實用面積579方呎，三房一套加儲物室連洗手間間隔，享開揚前席遊艇海景，成交價逾1,217萬元，呎價逾2.1萬元。海景樓王深受市場追捧，同類單位僅餘最後1伙待沽。

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至於「皇都」再錄大額成交，最新招標售出GLAMOUR COLLECTION璀璨．邸三房一套連儲物室高層單位，實用面積834方呎，廳房同享維港海景，以逾2,960萬元售出，呎價約3.55萬元。截至今年423日，全盤累售311伙，平均呎價約2.25萬元，佔可銷售單位逾92%。以價單形式售出單位中，逾 75%買家選用即供付款，套現逾35億元，成為「首季新盤吸金皇」。

即睇港島南岸第5A期滶晨最新資訊 (House730)

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