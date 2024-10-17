港島工廈造價大回調 黃竹坑新式工廈持貨6年轉手勁蝕56%

翻查該廈近年成交紀錄，當中不乏大幅蝕讓買賣，如6樓10B室，面積約335方呎，以150萬元售出，呎價更失守5,000元大關，僅約4,478元。原業主於2019年以約437.18萬元一手購入，持貨約5年轉售帳蝕約287.18萬元，物業大幅跌價約65.7%。

資料顯示，原業主於2018年以910萬元一手購入上址，持貨約6年，現轉售帳面虧損510萬元，物業期內貶值約56%。

工商舖市況仍見低迷，黃竹坑有新式工廈新近爆出大幅蝕讓成交。市場消息指，黃竹坑香葉道恒雲國際中心低層10室，面積約723方呎，最新以400萬元成交，呎價約5,533元。

恒雲國際中心位於香葉道44號，2020年落成，樓高27層，於2018開售時反應熱烈，曾錄得多宗大手成交。

大鴻輝沽鰂魚涌東達中心 7 年貶值近半

大鴻輝於過去一個月連環沽非核心區物業，最新為鰂魚涌東達中心低層7號及8號室，另有一個士多房，建築面積合共13,334方呎，連貨車位以6,750萬沽出，平均呎價約5,062元。

據悉，該批單位由大鴻輝集團於2017年向柯尼卡美能達商業系統(香港)購入，當時柯尼卡出售包括柴灣明報工業中心及鰂魚涌東達中心的自用工廈，涉及面積達4.82萬方呎，大鴻輝斥3.54億元購入，兩批物業平均呎價約7,336元，按當時市值計算，東達中心呎價達9,000至1萬元。若以上述最新成交呎價約5,062元計算，即物業於7年間貶值近半。