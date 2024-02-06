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地產
2024-02-06 15:57:23

港島新界三房呎價1.1萬有交易 百福花園減價一成沽｜二手樓成交

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港島新界三房呎價1.1萬有交易 百福花園減價一成沽｜二手樓成交

港島新界三房呎價1.1萬有交易 百福花園減價一成沽｜二手樓成交

近月樓市交投放緩，整體樓價整固壓力再現，北角老牌屋苑百福花園呎價持續於1萬元低位徘徊，世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，北角百福花園新近錄得1宗成交，單位為百德閣中層A室，實用面積約715方呎，屬三房兩廳連工人房設計，望向南樓景單位，新近獲買家以765萬元承接，實用呎價低見10,699元，原業主約於2個月前以850萬元放售，最終減價85萬元或一成售出。

蔡嘉駿補充，現時售價較單位原業主於201912月以1,000萬元作內部轉讓，短短四年多大幅減價值24%，扣除內部轉讓，原業主於20025月以251萬元購入上址，持貨22年帳面大幅獲利514萬元，期間市值勁升逾2倍。

港島新界三房呎價1.1萬有交易 百福花園減價一成沽｜二手樓成交

北角百福花園百德閣中層A室，獲買家以765萬元承接，實用呎價低見10,699元。(資料圖片)

新港城三房644萬易手

中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山新港城剛錄本月首宗成交，屋苑最新錄得A座中層01室，單位實用面積568方呎，三房間隔，原業主最初開價約690萬元，日前議價後以643.9萬元易手，累減46.1萬元或6.7%，實用平均呎價11,336元。

胡耀祖指，新買家為用家，見屋苑環境舒適，單位高層開揚，即把握機會入市單位自用。據了解，原業主於1998年以206萬元購入單位，持貨近26年，是次轉手帳面獲利約437.9萬元離場，期內升值約2.13倍。

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