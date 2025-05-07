港島新盤本月搶焦點 滶晨短期公布樓書

「滶晨」提供447伙，標準單位戶型涵蓋兩房至四房，另設特色單位。該盤設雙富豪貴賓廳，分別位於黃竹坑香葉道S22甲級寫字樓及鰂魚涌K11 ATELIER King’s Road，提供多個示範單位，料短期內開放予貴賓預約參觀。 該盤於上月舉辦兩場宣傳活動，包括於中環高奢私人會所HKGTA Town Club舉辦一場文化盛宴，另聯同跑車品牌Porsche及拍賣行富藝斯(Philips)於赤柱星級酒店舉辦活動。兩場活動吸引不少高端貴賓前來參與，並接獲數百宗查詢，尤其對面向深水灣的大單位深感興趣。

新盤市場氣氛熱鬧，發展商陸續部署本月推盤攻勢。新世界發展(017)、帝國集團、資本策略地產(497)、麗新發展(488)及港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸第5A期「滶晨」，昨宣布簽署宣傳委託書予各物業代理，為樓盤作銷售宣傳推廣，並預告短期內公布售樓說明書，將設有雙富豪貴賓廳，最快月內推出。

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1 Plantation Road第1期設8幢洋房

由九龍倉集團(004)持有、會德豐地產負責發展及銷售的山頂「1 Plantation Road」第1期昨日上載樓書，第1期提供8幢獨立洋房，實用面積5,513至6,122方呎，每幢樓高3層並設地庫、花園、天台及庭院。首批只會推出小量獨立洋房應市。

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堅尼地道33號一房面積360呎起

The Development Studio及富合置業發展的灣仔「堅尼地道33號」亦上載樓書，提供71伙，標準單位樓層每層設3伙，涵蓋一房、兩房及三房，實用面積分別為360、663及1,033方呎，頂層設2伙複式單位，實用面積分別為1,276及1,562方呎，三房一套設計。項目屬單幢式物業，發展商早前透露計劃月內開放現樓示範單位予公眾參觀。