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地產
2023-04-22 08:00:00

港島新盤｜KENNEDY 38加推35伙 折實價651萬起 周日開賣6伙

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港島新盤｜KENNEDY 38加推35伙 折實價651萬起 周日開賣6伙

港島新盤｜KENNEDY 38加推35伙 折實價651萬起 周日開賣6伙

發展商加快部署推售新盤餘貨，由新鴻基地產(016)、會德豐地產及恒基地產(012)合作發展的堅尼地城KENNEDY 38加推全新第7號價單，涉35伙，提供最高10%折扣優惠，單位折實售價由651.42萬元起，折實平均呎價約29,900元。發展商同步公布銷售安排，將於本周日(23)以先到先得發售6伙。

今批35伙實用面積介乎229292方呎，包括9伙開放式及26伙一房。單位折實售價由651.42萬至963.09萬元，折實呎價介乎25,055元至35,004元。

入場單位為5A室，實用面積260方呎，開放式間隔，折實售價651.42萬元，呎價25,055元。至於一房入場單位為3M室，實用面積292方呎，折實售價791.55萬元，呎價27,108元。

4月累沽3伙

該盤迄今累售213伙，單計本月則錄得3宗成交，其中包括32C室，實用面積456方呎，兩房間隔，以1,520.36萬元售出，呎價33,341元。

KENNEDY 38位於堅尼地城卑路乍街38號，屬單幢式住宅，提供341伙，標準分層單位戶型涵蓋開放式、一房及兩房間隔，另提供連平台和連平台及天台特色戶；單位實用面積由2071,000方呎。

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