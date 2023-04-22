港島新盤｜KENNEDY 38加推35伙 折實價651萬起 周日開賣6伙

發展商加快部署推售新盤餘貨，由新鴻基地產(016)、會德豐地產及恒基地產(012)合作發展的堅尼地城KENNEDY 38加推全新第7號價單，涉35伙，提供最高10%折扣優惠，單位折實售價由651.42萬元起，折實平均呎價約29,900元。發展商同步公布銷售安排，將於本周日(23日)以先到先得發售6伙。

今批35伙實用面積介乎229至292方呎，包括9伙開放式及26伙一房。單位折實售價由651.42萬至963.09萬元，折實呎價介乎25,055元至35,004元。

入場單位為5樓A室，實用面積260方呎，開放式間隔，折實售價651.42萬元，呎價25,055元。至於一房入場單位為3樓M室，實用面積292方呎，折實售價791.55萬元，呎價27,108元。