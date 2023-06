由新鴻基地產(016)、會德豐地產及恒基地產(012)合作發展的堅尼地城KENNEDY 38已屆現樓,而項目私人會所「CLUB ON THE ROCK」亦首度曝光,採用特高樓底設計,配合玻璃幕牆,令自然光線引入室內。會所採用共享元素,設有室內共享空間「Work from Club」,可作室外辦公的嶄新工作地點,舉辦小型會議,而室內外座位皆配上USB充電設備。

設 24 小時健身室 BBQ 燒烤區

會所設有24小時健身室「Gym 24」,配以玻璃幕牆,住戶可享戶外園藝花圃景色;另設有瑜伽區及兩部智能健身鏡,提供超過300款健身課程。

另設有多用途宴會室「Dine & Wine」,提供多元化且高私穩度的空間;亦有戶外休閒雅座「Sunbath on the Club」,以及有三組戶外BBQ燒烤區「Grill Club」,被翠綠樹木景致包圍。