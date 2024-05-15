港島東屋苑兩房劈價23%轉手 造價失5球｜二手樓成交

二手交投氣氛降溫，有屋苑造價跌穿心理關口，鰂魚涌華蘭花園有低層三房單位劈價140萬元獲外區客承接，成交價失守「5球」水平，至480萬元易手。
利嘉閣地產康怡花園分行聯席董事陳家豪稱，華蘭花園翠蘭閣低層B室，實用面積約388方呎，採兩房間隔，外望開揚城市景。原以620萬元放盤，經洽商後最終累減140萬元或約22.6%，至480萬元成交，呎價約12,371元。
相隔5個月後再現「4字頭」買賣
陳家豪透露，買家為外區客，早前經利嘉閣真盤源平台搵樓，見上述放盤即約代理睇樓，鍾情單位間隔合用，內附企理裝潢，屋苑地理位置優越，旺中帶靜，毗鄰區內購物商場及港鐵站。翻查資料，屋苑對上一宗兩房低於500萬元成交個案追溯到雅蘭閣極低層B室，實用面積376方呎，去年12月以475萬元成交，呎價約12,633元。
據悉，原業主於2009年以239萬元買入單位，持貨約15年，現轉手帳面獲利約241萬元，物業期內升值約1倍。他補充，該屋苑現時有約9個放盤，最低入場費由550萬元起。
華蘭花園位於鰂魚涌華蘭路5-11號，1985年6月入伙，樓齡將近39年，共有4座，提供652伙，單位實用面積由375至441方呎。屋苑交通便利，鄰近港鐵鰂魚涌站。