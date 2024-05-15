港島東屋苑兩房劈價23%轉手 造價失5球｜二手樓成交

二手交投氣氛降溫，有屋苑造價跌穿心理關口，鰂魚涌華蘭花園有低層三房單位劈價140萬元獲外區客承接，成交價失守「5球」水平，至480萬元易手。

利嘉閣地產康怡花園分行聯席董事陳家豪稱，華蘭花園翠蘭閣低層B室，實用面積約388方呎，採兩房間隔，外望開揚城市景。原以620萬元放盤，經洽商後最終累減140萬元或約22.6%，至480萬元成交，呎價約12,371元。

相隔 5 個月後再現「 4 字頭」買賣

陳家豪透露，買家為外區客，早前經利嘉閣真盤源平台搵樓，見上述放盤即約代理睇樓，鍾情單位間隔合用，內附企理裝潢，屋苑地理位置優越，旺中帶靜，毗鄰區內購物商場及港鐵站。翻查資料，屋苑對上一宗兩房低於500萬元成交個案追溯到雅蘭閣極低層B室，實用面積376方呎，去年12月以475萬元成交，呎價約12,633元。