港島東屋苑租務旺場！家庭客對三房套一見傾心 呎租39.7元｜多圖

樓市氣氛即使轉趨觀望，但租賃市場持續暢旺。世紀21 Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰稱，小西灣藍灣半島再錄租賃成交，一個三房套單位放盤1個月即獲家庭客承租。
招潔冰表示，藍灣半島5座高層C室，實用面積約605方呎，為三房連主人套房設計，眺望翠綠山景及部分海景，以24,000元租出，呎租約39.7元。
據了解，租客為區內客，心儀單位為三房套設計，室內間隔實用寬敞，易於放置各式傢俬，外望東南無敵山海景，碧海藍天，家庭客一見傾心。業主於上月初推出市場放租，原要求租金24,800元，輕微減價800元或約3.2%已獲承接。業主於2001年以371.8萬元購入單位，以購入價計算，現享租金回報率達7.7厘。
⇊藍灣半島5座高層C室⇊
一房放租廿日成交 呎租48元
藍灣半島本月租賃市場已錄得8宗成交，較上月同期大增逾一倍半。招潔冰指，屋苑5座高層H室，實用面積約323方呎，一房設計，單位眺望內園及少海景。業主於上月20日叫價16,000元放租，放盤20日，微減500元便獲承接，以15,500元租出，呎租約48元。
據了解，新租客心儀單位為高層戶，大廳及睡房各設有特大景觀窗，一室光猛，配以向東少海景方向，心曠神怡。此外，單位保養簇新，加上家電齊備，鄰近上班位置，故一睇即合。招潔冰透露，業主於2022年5月以550萬元購入單位，以買入價計算，租金回報率約3.4厘。