港島東屋苑租務旺場！家庭客對三房套一見傾心 呎租39.7元｜多圖

樓市氣氛即使轉趨觀望，但租賃市場持續暢旺。世紀21 Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰稱，小西灣藍灣半島再錄租賃成交，一個三房套單位放盤1個月即獲家庭客承租。

⇊藍灣半島 5 座高層 C 室⇊

一房放租廿日成交 呎租48元

藍灣半島本月租賃市場已錄得8宗成交，較上月同期大增逾一倍半。招潔冰指，屋苑5座高層H室，實用面積約323方呎，一房設計，單位眺望內園及少海景。業主於上月20日叫價16,000元放租，放盤20日，微減500元便獲承接，以15,500元租出，呎租約48元。

據了解，新租客心儀單位為高層戶，大廳及睡房各設有特大景觀窗，一室光猛，配以向東少海景方向，心曠神怡。此外，單位保養簇新，加上家電齊備，鄰近上班位置，故一睇即合。招潔冰透露，業主於2022年5月以550萬元購入單位，以買入價計算，租金回報率約3.4厘。