港島東新盤8年新低 皇都 折實均呎$18540 代理：勢冰封港島二手市場

蛇年「頭炮」新盤低價出擊！新世界發展(017)旗下北角「皇都」昨公布首張價單共88伙，扣除最高22%折扣，折實價605.5萬元起，折實呎價16,888元起，折實平均呎價18,540元，較同區3個月前新盤低開約10.9%外，更創港島東區逾8年新低，代理直言勢冰封港島二手市場。 「皇都」首張價單涵蓋25伙一房、62伙兩房及1伙三房，實用面積343至726方呎，以90天現金優惠付款計劃提供最高折扣22%計，折實價605.5萬至1,959.3萬元，折實呎價16,888至26,988元。最低售價單位為7樓B9室一房，實用面積343方呎，折實呎價17,653元。最低呎價單位為7樓A9室兩房，實用面積446方呎，折實價753.2萬元。

周六起開放示範單位及收票 新世界發展營業及市務(特別項目)部總監何家欣形容首張價單為「頭炮喜動價」，有82伙折實價低於1,000萬元，折實呎價全數低於2萬元，未來加推有提價空間。她稱，項目設有兩個示範單位，周六起開放予公眾參觀，並同步接受認購登記，最快下周開售。多家銀行在「皇都」的展銷廳設置專屬櫃枱，提供按揭等服務。

翻查資料，北角對上一個應市新盤為宏安地產(1243)旗下「101 KINGS ROAD」去年11月首推51伙，折實平均呎價2.08萬元。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，「皇都」首批折實平均呎價較市場呎價折讓約25%，並為2016年8月筲箕灣「形薈」後，港島東區逾8年新低，當時該盤折實平均呎價17,732元，勢冰封港島區二手市場。至於鄰近的半新樓近月平均呎租約70至75元，部分更高見100元，料項目呎租可達80元，租金回報達5至6厘。項目作為北角地標式物業，對內地客具吸引力，客源料佔約五成，他續指，過去5日錄近百宗一手成交，料全月達1,000宗。