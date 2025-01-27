港島樓保值光環破滅？海怡半島兩房樓價倒流11年前 西區私樓蒸發近190萬｜二手市況

中原地產鴨脷洲利南道分行首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島本月暫錄8宗二手買賣，最新成交為27座中層A室，實用面積約519方呎，兩房間隔，望內園景，以620萬元易手，呎價約11,946元。

港島區物業向來都被視為保值較強，惟面對本港樓價跌勢持續，近日港島區亦陸續出現業主蝕賣個案，當中藍籌屋苑之一的鴨脷洲海怡半島最新有兩房單位以620萬元沽出，原業主持貨約11年，帳面損失25萬元或約4%離場。

上環雍翠臺兩房 8 年損失 39 萬

中原地產西半山樂信臺分行分區營業經理梁學文指，上環雍翠臺1座低層B室，實用面積約395方呎，兩房間隔，望池及樓景。原叫價668萬元，最後以649萬元沽出，累減19萬元或約2.8%，呎價約16,430元。

據了解，新買家為外區用家，心儀上址鄰近元創方、大館，文化氣息濃厚，見少有放盤而價格亦合適，即決定入市自用。原業主於2016年以688萬元購入單位，持貨約9年，是次沽出帳面損失39萬元，單位期內跌價約5.7%。資料顯示，雍翠臺位於上環必列者士街18號，1994年入伙，共有2座，提供150個單位。