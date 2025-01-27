港島樓保值光環破滅？海怡半島兩房樓價倒流11年前 西區私樓蒸發近190萬｜二手市況

港島區物業向來都被視為保值較強，惟面對本港樓價跌勢持續，近日港島區亦陸續出現業主蝕賣個案，當中藍籌屋苑之一的鴨脷洲海怡半島最新有兩房單位以620萬元沽出，原業主持貨約11年，帳面損失25萬元或約4%離場。
海怡半島本月暫錄8宗成交
中原地產鴨脷洲利南道分行首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島本月暫錄8宗二手買賣，最新成交為27座中層A室，實用面積約519方呎，兩房間隔，望內園景，以620萬元易手，呎價約11,946元。
據了解，原業主於2014年以645萬元購入單位，持貨約11年，現沽出帳面蝕25萬元，單位期內貶值約3.9%。
上環雍翠臺兩房8年損失39萬
中原地產西半山樂信臺分行分區營業經理梁學文指，上環雍翠臺1座低層B室，實用面積約395方呎，兩房間隔，望池及樓景。原叫價668萬元，最後以649萬元沽出，累減19萬元或約2.8%，呎價約16,430元。
據了解，新買家為外區用家，心儀上址鄰近元創方、大館，文化氣息濃厚，見少有放盤而價格亦合適，即決定入市自用。原業主於2016年以688萬元購入單位，持貨約9年，是次沽出帳面損失39萬元，單位期內跌價約5.7%。資料顯示，雍翠臺位於上環必列者士街18號，1994年入伙，共有2座，提供150個單位。
曉譽一房7年跌價26%
利嘉閣地產西半山-寶翠園分行分區董事黃祥湧說，西區曉譽中層E室，實用面積約293方呎，一房間隔，望開揚市景。原叫價590萬元，最終累減77萬元或約13.1%，以513萬元售出，略低於市價，呎價約17,509元。
黃祥湧透露，新買家為外區客。原業主於2018年以約700萬元買入單位，持貨約7年，現轉售帳面虧損187萬元，單位期內貶值約26.7%。他補充，屋苑現時有約27個單位放售，入場費約590萬元。資料顯示，曉譽位於石塘咀加倫臺36號，2014年入伙，提供133個單位。
柴灣樂翠臺三房戶自由市場價440萬元成交
居屋業主亦決定損手離場，中原地產杏花邨第二分行副區域營業經理鄭俊輝稱，柴灣樂翠臺1座低層J室，實用面積約700方呎，三房間隔，望平台，單位已補地價，原開價460萬元，最後以440萬元成交，累減20萬元或約4.3%，呎價約6,286元。
鄭俊輝續稱，新買家為同區分支家庭，原本於樂翠臺物色兩房，參觀數個單位後，覺得此單位雖位處低層，但景觀開揚寧靜，且為三房間隔廳大房大，造價與兩房價錢接近，所以即睇即還價入市。據了解，原業主於2013年以473萬元購入單位，持貨約12年，是次沽出帳面蝕33萬元，單位期內貶值約7%。
資料顯示，樂翠臺位於柴灣泰民街11-15號，1985年入伙，共有3座，提供978個單位。