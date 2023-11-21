港島樓失守！太古城持貨8年帳輸38萬 堅尼地城單幢樓貶值14%｜二手蝕讓

二手交投雖見回升，惟當中不乏蝕讓個案。
藍籌屋苑之一的鰂魚涌太古城本月成交活躍，市場消息指，海星閣低層H室，實用面積約603方呎，兩房間隔。據悉，單位原開價880萬元放售，最後減價30萬元或約3.4%，至850萬元獲同區用家承接，呎價約14,096元。
原業主於2015年以約888萬元購入單位，持貨約8年，現沽出帳面損失38萬元，單位期內跌價約4.3%。
堅尼地城福安大廈低層戶累減50萬沽
利嘉閣地產西南西區-西營盤站分行經理黄國然稱，堅尼地城福安大廈低層B室，實用面積約382方呎，兩房間隔。原開價538萬元，最後以488萬元沽出，累減50萬元或約9.3%，呎價約12,775元，低於市價。
黄國然透露，買家為區內客，有意轉租為買，早前經利嘉閣真盤源平台搵樓，見上述放盤即約代理睇樓，心儀屋苑地理位置優越，位處民生區旺中帶靜，鄰近堅尼地城港鐵站，交通配套完善，加上單位裝修雅緻，售價亦合乎個人預算，睇樓後即與業主議價洽購。
據悉，業主於2020年以570萬元購入單位，持貨約3年，現轉售帳面虧損82萬元，單位期內貶值約14.4%。黄國然補充，該屋苑現時有約1個放盤，叫價約560萬元。福安大廈位於堅尼地城北街23-25號，屬單幢大廈，提供92伙，單位實用面積由318至382方呎。