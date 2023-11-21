港島樓失守！太古城持貨8年帳輸38萬 堅尼地城單幢樓貶值14%｜二手蝕讓

二手交投雖見回升，惟當中不乏蝕讓個案。 藍籌屋苑之一的鰂魚涌太古城本月成交活躍，市場消息指，海星閣低層H室，實用面積約603方呎，兩房間隔。據悉，單位原開價880萬元放售，最後減價30萬元或約3.4%，至850萬元獲同區用家承接，呎價約14,096元。 原業主於2015年以約888萬元購入單位，持貨約8年，現沽出帳面損失38萬元，單位期內跌價約4.3%。

堅尼地城福安大廈低層戶累減 50 萬沽 利嘉閣地產西南西區-西營盤站分行經理黄國然稱，堅尼地城福安大廈低層B室，實用面積約382方呎，兩房間隔。原開價538萬元，最後以488萬元沽出，累減50萬元或約9.3%，呎價約12,775元，低於市價。