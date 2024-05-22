港島洋房2023年差餉租值按年升1.5% 紅山半島涉僭建洋房佔升幅最高前四

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，選取2,578座港島洋房的差餉租值統計，2023年(估值年份)整體洋房的租值按年升1.5%。去年住宅租賃市場暢旺，在用家剛性需求支持下，整體租金向升，港島洋房租值亦錄得回升。惟2023年整體洋房租值仍較十年前2013年水平為低，但跌幅略為收窄至12.6%。 在9個主要港島洋房分區中，有8區的租值上升，僅1區下跌。以壽臣山/黃竹坑的租值升幅最大，按年升3%，創2019年後的4年新高。山頂升2.8%居次，第三為貝沙灣/薄扶林升2.5%。上述三區的洋房租值按年升幅明顯高於大市的1.5%升幅。石澳、渣甸山/跑馬地/半山、舂坎角、深水灣/淺水灣及赤柱2023年的租值，分別按年升0.1%至1.2%不等。但大潭的租值卻連跌2年，2023年按年跌0.7%，近2年累挫4.3%。值得留意的是，2023年只有石澳及貝沙灣/薄扶林的租值高於2013年水平，分別較十年前升3%及2%。其餘7區租值則繼續比2013年低，分別跌8.4%至25%不等。

壽臣山 SHOUSON PEAK 租值升逾一成 洋房屋苑方面，2023年港島17個洋房屋苑差餉租值按年升1.4%，升幅略少於同期整體洋房的1.5%，仍較2013年跌17.2%。當中，有6個屋苑租值按年錄得升幅，9個屋苑維持不變，2個屋苑下跌。壽臣山SHOUSON PEAK租值升幅最顯著，按年升13.7%，因發展商連裝修傢俬一手租出洋房所致。赤柱海灣園及貝沙灣的租值亦升半成以上，分別升8%及5%。 不過，壽臣山朗松居及大潭紅山半島的租值分別按年跌4.9%及2%。朗松居租值下跌，因受到屋苑大維修的影響，紅山半島則主要受到僭建問題所致。 深水灣香島道 41 號租值蟬聯榜首 2023年差餉租值達一千萬元以上的洋房有6座，較2022年的5座增加1座。首兩位的排名和租值均不變，深水灣香島道41號，2023年租值錄1,378.8萬元，蟬聯榜首。石澳大浪灣道13號租值錄1,281萬元，排名第二。淺水灣道89號錄1,169.4萬元，租值雖按年跌3%，但排名仍維持第三位。山頂歌賦山道1號錄1,097.4萬元，山頂種植道11號(HOUSE 1)錄1,026萬元，租值分別升3.4%及3.6%，歌賦山道1號排名保持第四不變，而種植道11號(HOUSE 1)則由第七升至第五。山頂布力徑8號及山頂施勳道23號的租值同樣無變幅，錄1,011.42萬元及996萬元，但排名均降一級，跌至2023年的第六及第七。