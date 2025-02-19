港島甲廈呎價跌 睇樓量增 中環美國銀行中心極高層海景戶 意向價5,274萬｜商廈市況

中環甲級商廈美國銀行中心極高層戶，最新意向價約5,274萬元放盤，同時亦以意向月租約11萬元放租。

樓市氣氛回暖，連帶商廈市場亦受惠，近月多個港島區商廈相繼錄得買賣成交，部分為用家入市，反映商廈價格已回落至吸引水平，並帶動睇樓量上升。有業主趁勢委託中原(工商舖)作特約代理，負責中環甲級商廈美國銀行中心極高層單位租售，意向價約5,274萬元，意向月租則約11萬元。

中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生表示，是次放售單位為金鐘夏慤道12號美國銀行中心34樓05室，物業建築面積約2,637方呎，以呎價約2萬元放售，涉資約5,274萬元，同時單位亦以呎租約42元招租，意向月租約11萬元。物業坐擁維多利亞港海景景色，室內亮麗開揚，大門正對升降機口，可提供優質工作環境；單位亦配備完整寫字樓裝修，將以交吉形式出售，買家可預約參觀。他又稱，該單位原業主於2010年以約5,221.3萬元購入，若今番成功沽出，料平手離場。

同廈高層戶成交價 5485 萬

謝立生指，近期多個港島區商廈錄得成交，其中北角英皇道510號港運大廈12樓及13樓兩層，面積合共約40,380方呎，由英基學校協會以約3億元購入。同時，是次放售物業的美國銀行中心，近期亦錄得成交，單位為28樓10至11室，面積合共約2,613方呎，上月以約20,991元呎價沽出，成交價約5,485萬元。

樓高37層的美國銀行中心為區內指標甲廈，地下至2樓為商舖，3樓及4樓為停車場，5樓以上為寫字樓，該廈用戶包括集團總部、銀行、金融、醫生及會計等專業行業。由於該廈大部分單位屬分散業權，故買賣及租務交投在區內指標商廈中，表現較為突出，因而成為市場焦點，而今番高層放售盤源屬區內罕有，相信可吸引有意擴展業務的企業及投資者注目。

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