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地產
2023-11-15 07:00:00

港島納米樓身價暴跌！瑧蓺開放式戶「4球」新低價蝕沽 5年蒸發逾40%｜二手蝕讓

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港島納米樓身價暴跌！瑧蓺開放式戶「4球」新低價蝕沽 5年蒸發逾40%｜二手蝕讓

港島納米樓身價暴跌！瑧蓺開放式戶「4球」新低價蝕沽 5年蒸發逾40%｜二手蝕讓

本港樓價跌勢未止，數年前受到市場熱捧的納米樓，幾年之間身價暴跌。市場消息指，西營盤瑧蓺一個開放式單位新以400萬元沽出，造價屬屋苑歷年新低外，原業主持貨約5年，帳面更大幅虧損超過40%

消息指，是次成交單位為瑧蓺高層E室，實用面積約221方呎，開放式間隔。單位於去年1月叫價680萬元，已貼近原業主的買入價，最終累劈280萬元或約41.2%，至400萬元易手，造價屬屋苑歷來新低，呎價約18,100元。

據悉，原業主於2018年以678.8萬元一手購入單位，持貨約5年，現轉手帳面損失278.8萬元，單位期內大幅貶值約41.1%，為屋苑第二大蝕幅二手成交。

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港島納米樓身價暴跌！瑧蓺開放式戶「4球」新低價蝕沽 5年蒸發逾40%｜二手蝕讓

瑧蓺自2021年8月起合共錄得15宗二手成交，全數業主要蝕讓離場，損手幅度介乎4%至52%。(資料圖片)

2年同二手成交全「見紅」

資料顯示，連同上述單位，瑧蓺自20218月起合共錄得15宗二手成交，全數業主要蝕讓離場，損手幅度介乎4%52%。蝕幅最勁為高層J室，實用面積同為221方呎，開放式間隔，今年9月以490萬元售出，呎價約22,172元。原業主於2018年以1,025.2萬元一手購入單位，呎價高見46,389元，惟物業於2020年初淪為銀主盤，最後大幅虧損535.2萬元或約52.2%沽出。

瑧蓺高層J室開放式 實用面積221呎

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瑧蓺位於西營盤西源里1號，毗鄰港鐵西營盤站，入伙日期由20185月起，設1座住宅大樓，提供250伙，單位實用面積由191463方呎。

即睇西營盤瑧蓺放盤 (House730)

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