港樓市值逾2年蒸發2.6萬億 等於52萬伙沙田第一城 施永青：財爺別無選擇

今年《財政預算案》其中一個焦點，就是財政司司長陳茂波會否全面撤銷樓市「辣招」，讓本港樓市和經濟盡快恢復。財爺近日稱，政府現時不宜插手減辣，但會動態評估樓市，考慮承擔能力、樓市供應等情況，不會劃下減辣硬性指標。
在本地利率上升及外圍經濟放緩下，買家對後市悲觀，本港樓價走勢持續疲弱。中原地產亞太區副主席兼住宅部陳永傑表示，根據中原大數據資料，今年1月全港二手私人住宅物業的平均呎價跌至12,227元，按月下跌1.2%，與2021年9月歷史高位16,033元比較，樓價不足兩年半下跌近24%，跌幅更已超越2008年金融海嘯。全港二手私樓的平均樓價，也由高峯期983萬跌至746萬元。他形容現時樓市已經水深火熱，促全面撤銷各項樓市辣招。
資料顯示，2008年3月二手私樓呎價升至5,677元，但在金融海嘯衝擊下，樓價跌至2009年1月的4,634元才見底回升，期間樓價累跌18%。
港樓總市值跌穿10萬億元
過去十年，本港私人住宅數量增加約12%，由2015年約113.5萬個，增至現時近127萬個。面對樓價下跌，市民大量財富瞬間蒸發，甚至淪為負資產一族，均嚴重打擊消費意欲，對本港各行各業造成沉重打擊。陳永傑表示，2021年9月，港樓總市值最高達12.14萬億元，但截至上月，港樓總市值已跌穿10萬億元、至9.48萬億元，兩年多時間蒸發逾2.66萬億元，相當於平均每名私樓業主身家縮水達209.6萬元。
2.6萬億元究竟是甚麼概念？
蒸發的2.6萬億元，意味以現時市值可以買到「25萬伙太古城單位」、「36萬伙映灣園單位」、「39萬伙新都城單位」或「52萬伙沙田第一城單位」。全港十大藍籌屋苑提供逾9.9萬個單位，目前市值跌至約7,140億元，較2021年9月高位9,806億元跌27%；有「中產屋苑」稱號的鰂魚涌太古城，市值由約1,894億元，跌至約1,348億元，平均每單位售價1,063萬元。東涌映灣園及將軍澳新都城市值最低，約393億及463億元，平均每單位售價739萬及683萬元。之後是沙田第一城，現市值約538億元，平均每單位售價506萬元。
山頂「MOUNT NICHOLSON」於疫市下登上「亞洲樓王」寶座，2021年底透過招標形式售出16樓D室，實用面積4,544方呎，成交價近6.4億元，呎價14.08萬元，創亞洲一手分層住宅新高。2.6萬億元，夠買4,158間「亞洲樓王」。
預算案需推更多扶持樓市新政策
中原集團主席施永青在其專欄指，現時社會最擔心的，是樓價回落會令香港社會之前積累起來的財富大量被蒸發，因而嚴重破壞市民的消費意欲與投資能力，令香港的經濟從此難再恢復動力。在這種形勢下，財爺別無選擇，一定會趁今次財政預算，推出更多扶持本港樓市的新政策。
在一般情況下，樓市經過農曆年的休養生息，春節後都會出現小陽春的景象。香港樓價已跌了兩成多，買得起的人已多了很多。如果財爺今次有利好樓市的政策推出，香港樓價有機會借今次小陽春止跌回穩。
樓市跌引發負財富效應
據立法會2021年發表的一份研究報告指，自置單位已成富裕家庭的重要財富來源。根據差餉物業估價署的統計數字，粗略估算本港私人住宅物業的市值於1997至2019年期間累升兩倍至約12萬億港元，優於本地生產總值的109%增幅。2019年，本港私人住宅物業總值約為本地生產總值的4倍，遠高於美國的1.6倍。報告亦提到，樓價變化帶來的財富效應，對本地消費及本地生產總值，可以產生重大影響。
現時不少市民財富蒸發，已產生強大的「負財富效應」，消費信心受到負面影響，居民會減少開支，「北上消費」或是港人其中一個減少開支的行動，恐令本港市道雪上加霜。