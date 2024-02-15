港樓市值逾2年蒸發2.6萬億 等於52萬伙沙田第一城 施永青：財爺別無選擇

今年《財政預算案》其中一個焦點，就是財政司司長陳茂波會否全面撤銷樓市「辣招」，讓本港樓市和經濟盡快恢復。財爺近日稱，政府現時不宜插手減辣，但會動態評估樓市，考慮承擔能力、樓市供應等情況，不會劃下減辣硬性指標。

在本地利率上升及外圍經濟放緩下，買家對後市悲觀，本港樓價走勢持續疲弱。中原地產亞太區副主席兼住宅部陳永傑表示，根據中原大數據資料，今年1月全港二手私人住宅物業的平均呎價跌至12,227元，按月下跌1.2%，與2021年9月歷史高位16,033元比較，樓價不足兩年半下跌近24%，跌幅更已超越2008年金融海嘯。全港二手私樓的平均樓價，也由高峯期983萬跌至746萬元。他形容現時樓市已經水深火熱，促全面撤銷各項樓市辣招。

資料顯示，2008年3月二手私樓呎價升至5,677元，但在金融海嘯衝擊下，樓價跌至2009年1月的4,634元才見底回升，期間樓價累跌18%。

港樓總市值跌穿 10 萬億元

過去十年，本港私人住宅數量增加約12%，由2015年約113.5萬個，增至現時近127萬個。面對樓價下跌，市民大量財富瞬間蒸發，甚至淪為負資產一族，均嚴重打擊消費意欲，對本港各行各業造成沉重打擊。陳永傑表示，2021年9月，港樓總市值最高達12.14萬億元，但截至上月，港樓總市值已跌穿10萬億元、至9.48萬億元，兩年多時間蒸發逾2.66萬億元，相當於平均每名私樓業主身家縮水達209.6萬元。