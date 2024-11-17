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地產
2024-11-17 18:50:00

港股波動 業主議幅收窄 買家觀望情緒增 中原十大屋苑周末成交 創4個月新低｜樓市數據

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中原地產十大屋苑本周末錄得6宗買賣成交，零成交屋苑佔7個，屬約4個月新低。(資料圖片)

中原地產十大屋苑本周末錄得6宗買賣成交，零成交屋苑佔7個，屬約4個月新低。(資料圖片)

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中原地產十大屋苑本周末錄得6宗買賣成交，較上周錄8宗下跌25%，零成交屋苑錄7個，屬約4個月新低。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，減息後大市氣氛向好，睇樓活動亦活躍，但近期港股較為波動，恒指亦跌穿兩萬點水平，影響部分投資入市決定；加上美國總統選舉結束不久，部分買家對其減息取態採觀望態度，亦有部分業主議價空間略見收窄，影響二手交投步伐。

海怡半島高層相連戶1590萬沽

十大屋苑中，港島區海怡半島本周末錄得2宗成交，中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，宗數較上周末增1宗，最新成交單位為16座高層相連戶，實用面積1,244方呎，經議價後以1,590萬元沽出，實用呎價12,781元。原業主於2011年以1,263萬元入市單位，現帳面獲利327萬元，期間升值26%

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港島區十大屋苑之一海怡半島，本周末錄得2宗成交，包括一宗高層相連戶。

港島區十大屋苑之一海怡半島，本周末錄得2宗成交，包括一宗高層相連戶。

九龍區方面，中原地產蔚藍灣畔第二分行經理關偉豪表示，將軍澳新都城本周末錄1宗成交，沽出單位為32座低層H室，實用面積631方呎，屬三房間隔，最新以718萬元易手，折合實用呎價11,379元。另外，中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸指出，近期整體交投氣氛向好，黃埔花園本周末錄得3宗成交，包括29座中層D室，實用面積389方呎，最新以543萬元易手，折合實用呎價13,959元。

新界3大屋苑「捧蛋」

至於新界區，3大屋苑均未錄成交。中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，減息後整體入市氣氛向好，但不少買家入市態度仍屬審慎，加上近期港股波動，周末亦受天雨影響，影響交投。

十大屋苑中，新界區3大屋苑沙田第一城、嘉湖山莊及映灣園，本周末均沒有錄得成交。

十大屋苑中，新界區3大屋苑沙田第一城、嘉湖山莊及映灣園，本周末均沒有錄得成交。

中原十大屋苑周六、日成交量

地區

屋苑

周六、日成交量/

按周升跌幅

平均實用呎價()/

按周升跌幅

香港

太古城

0 (上周2宗成交)

-

康怡花園

0 (無升跌)

-

海怡半島

2 (+100%)

12781 (-1%)

九龍

美孚新邨

0(上周1宗成交)

-

麗港城

0 (無升跌)

-

黃埔花園

3(+200%)

12644(-2.7%)

新都城

1 (上周0宗成交)

-

新界

沙田第一城

0 (上周1宗成交)

-

嘉湖山莊

0 (上周1宗成交)

-

映灣園

0 (上周零成交)

-
 

合計

6 ( -25%)

-

註：綜合市場成交數據

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