港股波動 業主議幅收窄 買家觀望情緒增 中原十大屋苑周末成交 創4個月新低｜樓市數據

中原地產十大屋苑本周末錄得6宗買賣成交，較上周錄8宗下跌25%，零成交屋苑錄7個，屬約4個月新低。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，減息後大市氣氛向好，睇樓活動亦活躍，但近期港股較為波動，恒指亦跌穿兩萬點水平，影響部分投資入市決定；加上美國總統選舉結束不久，部分買家對其減息取態採觀望態度，亦有部分業主議價空間略見收窄，影響二手交投步伐。

十大屋苑中，港島區海怡半島本周末錄得2宗成交，中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，宗數較上周末增1宗，最新成交單位為16座高層相連戶，實用面積1,244方呎，經議價後以1,590萬元沽出，實用呎價12,781元。原業主於2011年以1,263萬元入市單位，現帳面獲利327萬元，期間升值26%。

九龍區方面，中原地產蔚藍灣畔第二分行經理關偉豪表示，將軍澳新都城本周末錄1宗成交，沽出單位為3期2座低層H室，實用面積631方呎，屬三房間隔，最新以718萬元易手，折合實用呎價11,379元。另外，中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸指出，近期整體交投氣氛向好，黃埔花園本周末錄得3宗成交，包括2期9座中層D室，實用面積389方呎，最新以543萬元易手，折合實用呎價13,959元。

新界 3 大屋苑「捧蛋」

至於新界區，3大屋苑均未錄成交。中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，減息後整體入市氣氛向好，但不少買家入市態度仍屬審慎，加上近期港股波動，周末亦受天雨影響，影響交投。