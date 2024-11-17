港股波動 業主議幅收窄 買家觀望情緒增 中原十大屋苑周末成交 創4個月新低｜樓市數據

中原地產十大屋苑本周末錄得6宗買賣成交，較上周錄8宗下跌25%，零成交屋苑錄7個，屬約4個月新低。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，減息後大市氣氛向好，睇樓活動亦活躍，但近期港股較為波動，恒指亦跌穿兩萬點水平，影響部分投資入市決定；加上美國總統選舉結束不久，部分買家對其減息取態採觀望態度，亦有部分業主議價空間略見收窄，影響二手交投步伐。
海怡半島高層相連戶1590萬沽
十大屋苑中，港島區海怡半島本周末錄得2宗成交，中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，宗數較上周末增1宗，最新成交單位為16座高層相連戶，實用面積1,244方呎，經議價後以1,590萬元沽出，實用呎價12,781元。原業主於2011年以1,263萬元入市單位，現帳面獲利327萬元，期間升值26%。
九龍區方面，中原地產蔚藍灣畔第二分行經理關偉豪表示，將軍澳新都城本周末錄1宗成交，沽出單位為3期2座低層H室，實用面積631方呎，屬三房間隔，最新以718萬元易手，折合實用呎價11,379元。另外，中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸指出，近期整體交投氣氛向好，黃埔花園本周末錄得3宗成交，包括2期9座中層D室，實用面積389方呎，最新以543萬元易手，折合實用呎價13,959元。
新界3大屋苑「捧蛋」
至於新界區，3大屋苑均未錄成交。中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，減息後整體入市氣氛向好，但不少買家入市態度仍屬審慎，加上近期港股波動，周末亦受天雨影響，影響交投。
中原十大屋苑周六、日成交量
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地區
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屋苑
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周六、日成交量/
按周升跌幅
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平均實用呎價(元)/
按周升跌幅
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香港
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太古城
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0 (上周2宗成交)
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-
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康怡花園
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0 (無升跌)
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-
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海怡半島
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2 (+100%)
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12781 (-1%)
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九龍
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美孚新邨
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0(上周1宗成交)
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-
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麗港城
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0 (無升跌)
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-
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黃埔花園
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3(+200%)
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12644(-2.7%)
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新都城
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1 (上周0宗成交)
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-
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新界
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沙田第一城
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0 (上周1宗成交)
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-
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嘉湖山莊
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0 (上周1宗成交)
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-
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映灣園
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0 (上周零成交)
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合計
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6 ( -25%)
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註：綜合市場成交數據