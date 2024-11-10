熱門搜尋:
美國減息 美國大選2024 破地獄 DOUBLE COAST 機票優惠 瑜悦 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
地產
2024-11-10 18:19:27

港銀再減息 業主議價空間略收窄 中原十大屋苑本周末錄8宗 按周多1宗｜樓市走勢

分享：
上周港銀跟隨美國再度減息，進一步減輕買家置業成本，吸引各區買家出動睇樓，惟業主議價空間略見收窄。(資料圖片)

上周港銀跟隨美國再度減息，進一步減輕買家置業成本，吸引各區買家出動睇樓，惟業主議價空間略見收窄。(資料圖片)

adblk5

中原地產十大屋苑本周末錄得8宗買賣成交，較上周多1宗或升14.3%，零成交屋苑大幅下降至3個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，上周香港銀行跟隨美國再度減息，減幅0.25厘，減息步伐理想，直接減輕買家置業成本，吸引各區買家出動睇樓，惟議價空間略見收窄，買賣雙方需時傾價，相信二手交投會進一步加快。

太古城兩房 10年升63

十大屋苑中，港島區龍頭屋苑太古城本周末錄2宗買賣成交。中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，屋苑本周平均實用呎價下跌至13,336元，其中一宗由該行促成的成交為泰山閣中層H室，實用面積596方呎，屬兩房一廁間隔，向西望闊內園景，並擁雅致裝修。單位早前以900萬元放售，現累減105萬元，以795萬元售出，平均實用呎價13,339元。據了解，原業主於20144月以732萬元買入該址，持貨10年，帳面獲利63萬元離場。

adblk6
市區大型藍籌屋苑美孚新邨，本月全月暫錄9宗成交，平均呎價報9,565元。(資料圖片)

市區大型藍籌屋苑美孚新邨，本月全月暫錄9宗成交，平均呎價報9,565元。(資料圖片)

美孚區內睇樓氣氛向好

九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本周末打破悶局，錄得1宗成交，全月暫錄9宗，平均實用呎價9,565元。美國總統大選塵埃落定，加上香港跟隨美國再度減息，兩大利好消息吸引買家蜂擁出動睇樓，區內睇樓氣氛造好，交投亦加快，相信屋苑本月交投向升。

至於新界區，中原地產東涌映灣園分行經理曹嘉華表示，映灣園本周末錄得1宗成交，單位為1座中高層C室，實用面積520方呎，採兩房間隔，向東望海景，最新以522萬元沽出，折合實用呎價10,038元。原業主於20078月以183.8萬元入市該單位，現轉手帳面賺338.2萬元，單位17年間升值1.8倍。

天水圍嘉湖山莊麗湖居三房低層戶，最新成交呎價7,473元。

天水圍嘉湖山莊麗湖居三房低層戶，最新成交呎價7,473元。

嘉湖山莊三房低層戶 呎價不足7500

另外，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，減息效應未開始反映，區內睇樓氣氛雖造好，但買家入市態度仍審慎。嘉湖山莊本周末亦錄1宗成交，單位為麗湖居10座低層C室，實用面積546方呎，採三房一廁間隔，向西望網球場景。單位原先開價450萬元，最新以408萬元沽出，平均實用呎價7,473。據了解，原業主於201210月以233萬元購入單位，持貨12年沽貨，帳面獲利175萬元或升值75%

中原十大屋苑周六、日成交量

地區

屋苑

周六、日成交量/

按周升跌幅

平均實用呎價()/

按周升跌幅

香港

太古城

2 (無升跌)

13336 (6.6%)

康怡花園

0 (無升跌)

-

海怡半島

1 (無升跌)

12905 (-6%)

九龍

美孚新邨

1(上周零成交)

9847(-)

麗港城

0 (無升跌)

-

黃埔花園

1(上周零成交)

13000(-)

新都城

0 (上周1宗成交)

-

新界

沙田第一城

1 (上周零成交)

13572(-)

嘉湖山莊

1 (-66.7%)

7473 (-11.3%)

映灣園

1 (上周零成交)

10038(-)
 

合計

8 (+14.3%)

-

註：綜合市場成交數據

 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

 

🎁 amJetso送全新Tempo掛牆式廚紙，立即開APP玩👇 👇

amJetso送全新Tempo掛牆式廚紙，立即開APP玩