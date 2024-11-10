港銀再減息 業主議價空間略收窄 中原十大屋苑本周末錄8宗 按周多1宗｜樓市走勢

中原地產十大屋苑本周末錄得8宗買賣成交，較上周多1宗或升14.3%，零成交屋苑大幅下降至3個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，上周香港銀行跟隨美國再度減息，減幅0.25厘，減息步伐理想，直接減輕買家置業成本，吸引各區買家出動睇樓，惟議價空間略見收窄，買賣雙方需時傾價，相信二手交投會進一步加快。

太古城兩房 10 年升 63 萬 十大屋苑中，港島區龍頭屋苑太古城本周末錄2宗買賣成交。中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，屋苑本周平均實用呎價下跌至13,336元，其中一宗由該行促成的成交為泰山閣中層H室，實用面積596方呎，屬兩房一廁間隔，向西望闊內園景，並擁雅致裝修。單位早前以900萬元放售，現累減105萬元，以795萬元售出，平均實用呎價13,339元。據了解，原業主於2014年4月以732萬元買入該址，持貨10年，帳面獲利63萬元離場。

美孚區內睇樓氣氛向好 九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本周末打破悶局，錄得1宗成交，全月暫錄9宗，平均實用呎價9,565元。美國總統大選塵埃落定，加上香港跟隨美國再度減息，兩大利好消息吸引買家蜂擁出動睇樓，區內睇樓氣氛造好，交投亦加快，相信屋苑本月交投向升。 至於新界區，中原地產東涌映灣園分行經理曹嘉華表示，映灣園本周末錄得1宗成交，單位為1座中高層C室，實用面積520方呎，採兩房間隔，向東望海景，最新以522萬元沽出，折合實用呎價10,038元。原業主於2007年8月以183.8萬元入市該單位，現轉手帳面賺338.2萬元，單位17年間升值1.8倍。

嘉湖山莊三房低層戶 呎價不足 7500 元 另外，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，減息效應未開始反映，區內睇樓氣氛雖造好，但買家入市態度仍審慎。嘉湖山莊本周末亦錄1宗成交，單位為麗湖居10座低層C室，實用面積546方呎，採三房一廁間隔，向西望網球場景。單位原先開價450萬元，最新以408萬元沽出，平均實用呎價7,473元。據了解，原業主於2012年10月以233萬元購入單位，持貨12年沽貨，帳面獲利175萬元或升值75%。