港鐵商場｜鄧智輝：圍方出租率達97% 港島南岸The Southside擬年底首階段開放

港鐵(066)大圍站上蓋商場圍方(The Wai)昨天(22日)正式試業，據官網顯示為該公司第14個商場項目。據記者現場所見，昨日早上已有逾百人等待商場於正午開業，場面非常熱鬧。 港鐵物業及國際業務總監鄧智輝表示，圍方設有4層商舖樓層，總樓面面積約65萬方呎，提供近150間商戶。商場目前出租率約97%，當中90%商舖經已開業，餘下租戶亦於8月開業。他指，餘下3%的待租樓面已有租戶洽租，預計可於今年第四季正式開業時，商場出租率可達至100%，而屆時連接大圍站及圍方的天橋同步啟用。

設 1.3 萬方呎全港最大室內單車停車場 鄧智輝介紹圍方稱，商場於不同位置加入藝術裝置，而在不同樓層設有合共超過5萬方呎綠化休憩空間，場內更設全港最大、約13,000方呎室內單車停車場，提供330個單車泊位，連接新界東西的單車徑網絡；室內停車場則提供390個車位及39個電單車。 另外，圍方特設多項寵物友善設施，包括寵物優先停泊位、寵物友善優先升降機、寵物專用廁所及垃圾桶、寵物車暫泊專區及寵物用品借用等，商場的戶外綠化休憩空間更可以讓寵主及毛孩一同玩樂。