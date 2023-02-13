港鐵小蠔灣1期流標收場 張翹楚：樓面面積大 發展商出價保守

港鐵(066)今日宣布，決定不接納任何有關大嶼山小蠔灣項目第1期的標書文件，並會於適時重新招標；是繼今年1月赤柱環角道豪宅官地及本月市區重建局觀塘市中心第四及第五發展區項目後，第3個項目流標收場。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，是次小蠔灣項目流標或與樓面面積較大有關，資料顯示，是次項目第1期總樓面面積131.28方呎，當中住宅樓面佔124.54萬方呎，可建單位數目最多1,900伙，商場樓面則佔6.74萬方呎。去年樓市受累新冠疫情、加息等因素影響，發展商去庫存速度減慢，現時有一個新發展區項目涉及較大樓面面積發展，加上政府未來將有其他地皮推出，故他相信發展商出價會較為審慎和保守。

張翹楚指出，隨著近期市況回暖，發展商去庫存速度加快，投地意欲或會增加，將對大面積地皮有幫助；另建議港鐵短期內可考慮會否先興建鐵路站上蓋部分，以降低技術及成本等因素，才再推出項目作招標。