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地產
2023-12-13 17:29:05

港鐵旗下MTR Lab投資房地產科技公司WeMaintain｜企業動態

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港鐵旗下MTR Lab投資房地產科技公司WeMaintain｜企業動態

MTR Lab首次投資海外初創企業，並支持一間共益企業 (B Corporation)。

港鐵(066)旗下全資子公司MTR Lab宣布，夥拍EurazeoRed River West，以及擁有法國主權財富基金屬性的法國公共投資銀行，投資國際房地產科技公司WeMaintain，並成為其最新投資者。

WeMaintain2017年創立於法國，憑藉端到端解决方案、物聯網(IoT)技術整合及預測性維護功能，顛覆傳統建築維護保養模式。透過其數碼平台及現場專業工程技術支援，WeMaintain提供遙距及實時的建築營運監控，包括監測升降機及電梯，並運用數據分析支援預測性和規範性維護。WeMaintain積極透過科技推動改變，重新定義建築營運管理及設施維修操作方式。

MTR Lab首次投資海外初創企業

WeMaintain由升降機及電梯維修保養開始著手，冀推動建築營運管理行業數碼化轉型。是次投資將幫助WeMaintain擴展其亞太地區業務，包括香港、新加坡及其他東南亞地區成長。其中，WeMaintain2021年於新加坡設立營運分部。此為MTR Lab首次投資海外初創企業，並支持一間共益企業 (B Corporation)—即經認證於問責度、透明度和社會及環境表現等方面備受認可的公司。

MTR Lab指，是次對WeMaintain的投資有助於進一步推動升降機及電梯維護及建築管理數碼化，不但符合MTR Lab對智慧城市科技和可持續發展的願景，同時響應香港政府鼓勵於屋苑管理引入智能科技的政策方針。MTR Lab董事總經理陳定邦表示，WeMaintain的願景為推動結合專業人員與科技以改善建築管理，同時致力創造更多高效益、具預測性和可持續的基礎設施方案。MTR Lab期望為推動亞太區智慧城市方案的發展和應用作出貢獻，並以高效益和可持續發展為根本，改善區內建築營運管理行業。

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WeMaintain聯合創辦人暨行政總裁Benoit Dupont稱，亞洲是我們全球發展戰略的核心，在擴展亞太區業務時，能夠得到MTR Lab在專業和投資方面的支持，感到極之興奮。WeMaintain希望為歐洲乃至全世界的建築營運管理行業，帶來革命性的改變。

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