港鐵東涌東站第1期共收33份意向書 新地、長實、會德豐有份｜地皮招標

鄧智輝稱，是次東涌東站重推已檢討招標內容，不論規模及商務安排上均作出不少改變以進一步迎合市場。(資料圖片)

鄧智輝：是次重推已檢討招標內容

港鐵物業及國際業務總監鄧智輝向傳媒稱，是次重推已檢討招標內容，不論規模及商務安排上均作出不少改變以進一步迎合市場，東涌東作為未來香港一個重要社區，相信業界會支持項目。

他表示，過去兩年住宅市況未如理想，價格出現調整，但公司以鐵路加物業發展模式發展去籌措資金作興建鐵路費用，隨著東涌綫延綫工程推進，物業發展招標工作步伐不能停下來。鄧智輝指，整個東涌東站發展項目分為7至8期進行，是次截收意向的第1期將提供2幢住宅大樓，提供約600伙。今期項目不包括商場部分，但日後整個東涌東站發展項目有商場連貫，港鐵正研究日後如何結合為一個大型商場以服務社區人口。