港鐵東涌東站項目傳削寫字樓樓面 鄧智輝：規劃須與時並進 作出適當相應改動

港鐵(066)東涌東站第1期物業發展項目將於下周三(18日)截標，據《經濟日報》引述消息指，港鐵大幅修改整個東涌東站項目發展規劃，其中將寫字樓樓面面積從約118萬方呎大削六成，至約44萬方呎，整體樓面比例佔比由17%減少至6%；而住宅樓面佔比則增15%，至567萬方呎。
港鐵公司物業及國際業務總監鄧智輝會見傳媒時承認東涌東站項目整體規劃有作出變動，惟未有透露具體細節，而住宅供應量仍在調節中，並非市傳約1萬伙。他指出，項目於去年流標後，公司有聆聽業界的意見，包括規模較大、需要負責一小部分的基建工程、投入成本高等，而港鐵為迎合市場的商業考慮，規劃亦須與時並進，去作出適當、相應的改動。他續指，現時本港寫字樓市場「相對吃力」，無論是空置率、租金水平均面對挑戰，但認為一定會存在寫字樓的需求，關鍵在時間性、地點、整體配套等。
相信北都不會影響東涌東發展
鄧智輝強調，港鐵並不是地產商，東涌東延綫工程正進行如火如荼，在2029年人口進駐時同步通車的目標是不能鬆懈，因此公司已投放大量人力、資源去進行興建鐵路，必須繼續招標活動去融資，才可確保項目收支平衡，因此不能停下來。他表示，東涌東土地連接港珠澳大橋，亦是連接大灣區其中一個重要地域橋頭堡，期望合作發展商對東涌東的前景充滿正面信心，踴躍參與投標。
被問及會否擔心北部都會區影響到東涌東的發展，鄧智輝指，北部都會區屬政府重要政策，亦為香港一個中長期未來的發展，相信該區不會影響到任何地區的發展機遇，港鐵亦積極研究及參與，如洪水橋及古洞都正在興建鐵路設施，為北部都會區帶來交通便利。
東涌東站第1期項目位於興建中的港鐵東涌綫延綫東涌東站對面，該站預計於2029年竣工。項目將分期進行發展，提供購物、社區設施及公共運輸交匯處配套，當中第1期位於項目的東南部分，其住宅樓面面積上限約32.3萬方呎。項目市場估值介乎3.2億至8.1億元，每方呎樓面地價介乎約1,000至2,500元。