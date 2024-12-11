港鐵東涌東站項目傳削寫字樓樓面 鄧智輝：規劃須與時並進 作出適當相應改動

港鐵(066)東涌東站第1期物業發展項目將於下周三(18日)截標，據《經濟日報》引述消息指，港鐵大幅修改整個東涌東站項目發展規劃，其中將寫字樓樓面面積從約118萬方呎大削六成，至約44萬方呎，整體樓面比例佔比由17%減少至6%；而住宅樓面佔比則增15%，至567萬方呎。

港鐵公司物業及國際業務總監鄧智輝會見傳媒時承認東涌東站項目整體規劃有作出變動，惟未有透露具體細節，而住宅供應量仍在調節中，並非市傳約1萬伙。他指出，項目於去年流標後，公司有聆聽業界的意見，包括規模較大、需要負責一小部分的基建工程、投入成本高等，而港鐵為迎合市場的商業考慮，規劃亦須與時並進，去作出適當、相應的改動。他續指，現時本港寫字樓市場「相對吃力」，無論是空置率、租金水平均面對挑戰，但認為一定會存在寫字樓的需求，關鍵在時間性、地點、整體配套等。