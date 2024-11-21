港鐵東涌東站項目收33份意向書 中原張競達：該區未來供應多 發展商入標未必踴躍

中原測量師行聯席董事張競達表示，東涌東站第一期項目今次收到的意向書數書符合預期，因發展商一般會於招收意向階段提交意向書，以爭取稍後招標的入場券。今次拆細地皮屬合宜做法，規模較之前減半，加上剔除了商場部分，作純住宅發展，地皮的投資額減少，變相投資風險降低，對發展商而言吸引力上升，加上現時的市況已較一年前大為改善，息口回落及利好因素增加，發展商的投地意欲有所回升。

去年曾流標的東涌東站第一期物業發展項目「拆細」重推，今日(21日)截收發展意向，共收到33份意向書，項目可建樓面面積約為32.29萬方呎，料可建2幢住宅，預計提供約600伙。市場消息指，新鴻基地產(016)、長江實業集團(1113)、恒基地產(012)、會德豐地產、華懋集團、英皇國際(163)、遠東發展(035)、建灝地產等發展商有就項目遞交意向書。

預料地皮總值6.46億 每呎約2000元

張競達指，項目位處將來的東涌東站對面，鐵路盤向來受買家追捧，銷情有保證。雖然現時東涌新擴展區的交通及配套並未完善，但日後會有鐵路站、商場、社區設施等落成，地皮具一定的吸引力及發展潛力。該區未來地皮供應多，發展商未必會急於投地，預計第一期項目的入標情況未必十分踴躍，出價亦較為審慎。預料項目每呎樓面地價約2,000元，地皮總值約6.46億元。

翻查資料，對比項目去年推出時，最新住宅樓面上限較去年推出時約695,893方呎，大削逾一半；另是次亦未有包括商場樓面。項目曾於去年10月截收合共32份意向書，惟同年11月截標未有收到任何標書而流標收場。